本田圭佑のW杯解説にユージ「一緒に盛り上がっている感じがいい！」「隣に座って観ている友達みたい」“本田語録”を絶賛

本田圭佑のW杯解説にユージ「一緒に盛り上がっている感じがいい！」「隣に座って観ている友達みたい」“本田語録”を絶賛