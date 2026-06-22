「モーターボート誕生祭・Ｇ２」（２２日、大村）

人気を背負った１号艇の木下翔太（３５）＝大阪・１０８期・Ａ１＝がインから気合のＳを決めて逃げ切り、Ｇ２は初、２月のＧ１・若松周年以来となる今年２回目の優勝を飾った。２着は宮之原輝紀（東京）、３着は坪井康晴（静岡）が入った。

これが記念覇者の貫禄だ。インからきっちりＳを決めた木下が激しい２着争いには目もくれず、悠々と押し切った。「Ｓはつかんでいたので、（コンマ０６のトップタイＳは）ほぼほぼ全速で行けました」と胸を張った。

今節がまだ４節目のエンジンだが、予選をオール３連対でトップ通過。準優、優勝と文句なしの内容で駆け抜けた。「ずっと良かったです。この４５号機はエース機になりますよ」と笑顔を見せた。

今年２月の若松周年では、なかなか勝てなかった記念の壁を破ってＧ１初優勝。記念覇者の仲間入りを果たして一回り大きくなった。これで今年はＧ１、Ｇ２を１回ずつ優勝。賞金ランクは１９位まで浮上して初のグランプリ出場が現実味を帯びてきた。「全然意識してなかったけど、ちょっとだけ頑張りたい気になりました」と欲も出てきた。今年のＳＧ・グランプリはここ大村で１２月１５日から開催される。