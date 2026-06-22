FIFAワールドカップ2026日本代表の上田綺世選手（27）の妻で、モデルやインフルエンサーとして活動する由布菜月（28）が21日、Instagramを更新。生まれたばかりの長女と上田選手の“親子ショット”を公開した。

【映像】上田綺世選手と由布菜月の長女（複数カット）

2022年2月、Instagramで上田選手との結婚を発表した由布。2026年4月29日には、第1子となる長女を出産したことを報告していた。Instagramでは、長女を抱っこしている上田選手の写真や宮古島での水着ショットなど、プライベートの様子を発信してきた。

長女が“可愛すぎる”と話題に

サッカー日本代表のチュニジア戦が行われた6月21日の投稿では、長女が上田選手のアクリルスタンドを握っている写真や上田選手のユニホームを着て寝ている姿を公開。「初めての父の日。いつもありがとう！そしておめでとうー！！」と、この日、ワールドカップ初ゴールを決め、勝利に大きく貢献した上田選手に祝福のメッセージを送っている。

この投稿にファンからは、「いいね100万回押せる」「なっちゃんと赤ちゃんのPOWERが、届いたね」「パパ握りしめてるの可愛すぎる」など、様々なコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）