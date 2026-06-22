バイオリニストの葉加瀬太郎（58）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、ラーメンに対する愛を語った。

音楽家としての活動もさることながら、全国のラーメン店を食べ歩くガチ勢としても一部で知られている。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「今日は音楽家とか、バイオリニストじゃなくて…」と問われると、葉加瀬は「そもそも今日、楽器を持ってきてないので」と断言。「音楽を語る気は…」と振られても、「まっ・たく・ない！ラーメンだけ」と主張し、笑わせた。

「僕がいつも気にしているのは、地方の色が強いラーメン。それと、長年続いている、老舗的なお店。ラーメン1杯で50年やっている店がいっぱいあるわけだから、全国に。そこの店の味が変わらないとしたら、食べてみたいよなっていうところが、僕の要求の一つ」

コンサートなどで全国を回ることが多いだけに、行く先々で名店を探訪しているという。「日本というのは、北から南へ長いわけですよ。その中で、文化が違うでしょう？文化が違って、ラーメンの形も変わってくる」と熱弁。「僕みたいに、コンサートで旅を続けていると、文化の違いを知ることがラーメンの楽しみなんです」と魅力を語った。