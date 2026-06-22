【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のアラン・グリーンスパン元議長が死去した。

１００歳だった。グリーンスパン氏は１８年以上にわたって議長を務め、巧みな金融政策運営から「マエストロ（名指揮者）」と呼ばれた。

米メディアによると、死去は２２日。

グリーンスパン氏は１９２６年にニューヨーク市で生まれ、ニューヨーク大で博士号を取得した。民間の経済コンサルタントや大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長を経て、８７年８月、共和党のレーガン大統領（当時）の指名でＦＲＢ議長に就任した。

その後、２００６年に退任するまで、共和党のブッシュ（父）政権やクリントン（民主党）政権、共和党のブッシュ（子）政権と党派を超えた政権下で、５期にわたって議長を務め、政権や議会からも信任が厚かった。独特な言い回しで市場関係者の期待を操る姿は、指揮者に例えられた。

１９８７年に起きたブラックマンデーや９０年代後半のアジア通貨危機を乗り切った。一連の政策を巡っては、議長退任後の２００８年に起きたリーマン・ショックにつながる住宅バブルを招いたとの批判もある。