「アヤセのヘディングのタイミングは非常に特異な才能」チュニジア戦2得点の上田綺世　恩師の“レジェンドFW”も太鼓判

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、グループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦。上田綺世選手（27）の2ゴールなどで4-0と勝利し、決勝トーナメント進出に大きく前進した。

「ここでしか味わえない達成感と喜び」

チュニジア戦でゴールラッシュをみせた森保ジャパン。中でも世界を魅了したのが、ワールドカップ初ゴールを挙げた絶対的エース・上田綺世だ。

上田綺世選手：

今まで自分が決めてきたゴールとはまた違う感覚。ここでしか味わえないような達成感と喜びでした。

オランダの名門「フェイエノールト」に所属する上田。今シーズン25得点を挙げ、日本人初の得点王に輝いた。

今シーズン、チームを率い、自身もストライカーとして名を馳せたファンペルシー元監督は、上田を次のように評する。

フェイエノールト・ファンペルシー元監督：

アヤセのヘディングのタイミングは非常に特異な才能です。ゴールや距離感を意識したタイミングで行いながらも、安定もしているヘディングができる選手は他に見たことがありません。

その言葉の通りにチュニジア戦では、後ろ寄りの重心ながら長い滞空時間で高さのある、相手ディフェンスをさらに上を行くヘディングシュートを決めた。

第1子誕生「父親として誇れるような姿を」

そんな上田の“パワーの源”が、家族の存在だ。

2022年にモデルの由布菜月さんと結婚。

妻の菜月さんは、アスリートフードマイスターの資格をとり、食事面でも上田を支えている。

2026年4月、第1子となる女の子が誕生した。

上田選手の妻・菜月さん：

看護師さんとかに私の状況を心配していろいろ質問してくれていたので、夫の方がいろいろ支えてくれていると日頃から思う。

上田綺世選手：

父親として誇れるような姿を残せたらいい。

お互い支え合って迎えた2度目のワールドカップ。大舞台を前に“必勝祈願”で有名な神社には菜月さんの姿があった。

上田選手の妻・菜月さん：

ケガなく楽しんでですね。夫も基本的にはポジティブなので、あまり心配はしていないと言ったらあれですけど、本人らしく楽しんで、ケガだけには気をつけてもらえたらいいかなと思います。

愛する家族の支えを力に、悲願の優勝を目指す。

（「イット！」6月22日放送より）