22日、衆議院予算委員会において、共産党の辰巳孝太郎議員が、高市総理の陣営をめぐる暗号資産「サナエトークン」の問題について追及した。委員会室にはヤジが飛び、高市総理も止まらない追及に自席から不満を訴える場面も見られた。

【映像】高市総理「自席からクレーム」の瞬間（実際の様子）

辰巳議員は「サナエトークンについて聞いてまいります」と切り出し、同トークンが無登録業者による違法な暗号資産販売の疑いで頓挫し金融庁が調査中であると言及。「資金決済法違反に問われかねない『金集めビジネス』を高市事務所公認のアカウントがXで大々的に宣伝に加担したことは重大だ」と指摘した。その上で片山さつき財務・金融担当大臣対し、損害の詳細と、政府としての再犯防止の措置を取るべきではないかと見解を求めた。

これに対し片山大臣は、資金決済法における暗号資産交換業の登録について説明し、個別の暗号資産交換業の該当性については形式面だけでなく実態に即して実質的に判断する必要があるとの認識を示した。一方で、辰巳議員が尋ねた具体的な損害件数や再犯防止の措置については触れずに答弁を終えた。

辰巳議員はすかさず「損害は何件ぐらい相談として聞いてるのかお示しいただきたいのと、やはり再犯防止の措置を取るということが重要だと思いますので、ご答弁いただけますか」と再度質問した。

片山大臣は、金融庁に6月18日までに損失に言及のある相談が3件寄せられていると回答した。すでに事業者側が中止し損失補償を公示していることを承知しているとし、相談があれば寄り添いたいと述べた。この答弁中に議場からはヤジが飛び、片山大臣は「法に照らして適切な対応するのは先ほど申し上げたことで尽きているかと思いますが、そのように対応しております」と続けた。

辰巳議員は「明確な答弁がない」と指摘した上で、被害者が出ているビジネスに総理大臣の事務所が手を貸した重大性を認識しているのかと、高市総理に質問の矛先を向けた。3月2日に高市総理がXでサナエトークンについて「存じ上げない」と発信して価値が急落したことに触れ、一方で、リリース直後に時価総額が一時数十億円に跳ね上がったのは、高市後援会のアカウントが宣伝に加担して「お墨付き」を与えたことが発端だと追及した。

高市総理は「サナエトークンについて、私は3月2日までその言葉を聞いたこともなく、私も、事務所も、そのようなものが暗号資産として発行され、取引されることを承認したことはございません」と全面的に否定した。官邸の秘書官から聞いて初めて事態を把握し、自身の名前が利用されて被害が出ないよう、3月2日にXで注意喚起を行ったと説明した。

高市総理「NHKの中継も入ってますよね」

辰巳議員は「問題の時系列をご理解いただきたい」と指摘。2月25日のサナエトークンのリリース時に高市事務所公認のアカウントが宣伝に加担したことで価値がつり上がったと主張。「知らなかったでは済まない問題だ」と批判した。さらに、リリースした組織の幹部が過去に投資トラブルを起こしていると報道されている点に触れ、総理の公設第一秘書がその人物とグループラインを通じてやり取りを行っていたことを認めていると指摘し、「危機管理上の問題だ」と迫った。

高市総理は「NHKの中継も入ってますよね。こういったところでそういうイメージ操作はやめていただけませんか」と苦言を呈した。暗号資産の発行や取引については自身も秘書も知らなかったと繰り返し、「ご自身できちっと事実確認をされてください」と求めた。

辰巳議員は、今取り上げた内容はすべて高市総理の公設第一秘書が「週刊現代」に回答したものに基づいていると反論した。ここで委員長から「申し合わせの時間が超過しております。おまとめください」と指示が入った。

辰巳議員は「公設秘書がやったことの責任をきちんと取っていただきたい」と求め、高市総理が2002年のブログで「何か問題が起きた時に『秘書が勝手にやったこと。私は知りませんでした』とは言いたくない」と投稿していたことを紹介した。

この言葉に対し、高市総理が自席から「何の犯罪を犯して…」と不満を訴える声が議場に響いた。辰巳議員は「言ってることとやってることは全然ちゃう」と指摘し、事務所で起こっていることの真相解明を責任を持って行うよう求めて質問を終えた。

（ABEMA NEWS）