ペナルティのワッキーがX更新

サッカー北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節で日本がチュニジアに4-0で完勝した。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーが同日に自身のXを更新。意外な事実とともに、市立船橋の後輩であるMF鈴木唯人（フライブルク）の出場を喜んだ。

ワッキーは「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は 鈴木唯人。 おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」と投稿した。自身も名門・市立船橋のサッカー部出身。まさに直系の後輩がW杯の舞台に立った喜びを記した。また続けて「今年は市船もインターハイに出るんだ！今、青い風が吹いてるぞ！いけー！いったれ唯人！」とつづった。

意外な事実もあり、ファンの反響を呼んだ。投稿から約21時間で1万1000件以上のいいねが付いた。

「市船で初めてなの意外すぎるな」

「市船から出てなかったことにびっくりだよ」

「え、市船卒は初めて！？意外過ぎる…！」

「むしろあれだけ名門でまだ居なかったんだって感想を抱いた」

24歳の鈴木はチュニジア戦で後半33分から途中出場。鋭くドリブルで切り込み、チャンスを演出した。



（THE ANSWER編集部）