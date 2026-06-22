「これ以上ないくらい美男美女」 W杯日本戦の客席にいた“選手の妻”に熱視線「オーラが強すぎて…」
チュニジアに4-0完勝
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。会場では谷口彰悟の妻も発見され、反響が広がっている。
日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。
アジア初となるW杯1試合4得点と歴史を作った一戦。会場には谷口の妻で、人気モデルの泉里香の姿もあった。谷口はこの試合では出番がなかったが、泉は日本代表のユニホームを着て谷口のタオルマフラーを首からかけて声援を送っていた。X上のファンも熱視線を送っている。
「やっぱレベチで美人」
「これ以上ないくらい美男美女だよな」
「代表の奥様達は美女ばかりですね」
「美しい、、、」
「やっぱりキレイだな」
「オーラが強すぎて目立っちゃう」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）