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ダイソンは、「Dyson Supersonic ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC)」を23％オフの27,900円（税込）で販売しています。

Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC AM) 大風量 速乾【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】 Dyson(ダイソン) \27,900 （2026/06/22 14:44時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

過度な熱に頼らずツヤ髪へ！ マイナスイオン搭載の高機能ドライヤー

↑ダイソンの「Dyson Supersonic アドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC)」

Dyson Supersonic ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC)は、パワフルな風で低温なのに速乾を実現し、熱ダメージのない美しい理想の髪へ導くヘアドライヤー。

最大の特徴は、2.4㎥/分という圧倒的な風量と風圧。コントロールされた風で髪表面の水分をすばやく取り去るため、過度な熱による髪の乾かしすぎを防ぎ、髪本来のツヤやなめらかさを守ってくれます。さらに、「Air Multiplierテクノロジー」によって生成された高圧・高速な風で、何千万ものマイナスイオンを髪に届けてくれるのも魅力です。

本モデルには、なめらかで均一な風速で髪を揃えながら乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げる「なめらかツール」が付属しています。3段階の風速調整と4段階の風温調整機能を備えており、好みに合わせた細かなコントロールが可能です。

毎日の面倒なヘアドライの時間を大幅に短縮しつつ、サロン帰りのようなツヤ髪を叶えてくれるヘアドライヤー。気になっていた方は、ぜひこの機会にチェックしてください！

ダイソンのドライヤーが23％オフ！

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