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山善は、「スチームオーブンレンジ（25L）」を24％オフの19,990円（税込）で販売しています。

[山善] スチームオーブンレンジ 25L 一人暮らし 二人暮らし フラットテーブル スチーム調理 自動メニュー19種搭載 角皿付き ホワイト MRK-F250TSV(W) 山善(YAMAZEN) \19,990 （2026/06/22 14:22時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

広々使えるフラット庫内！ スチーム調理からお菓子作りまでこなす万能レンジ

↑山善の「スチームオーブンレンジ（25L）」

スチームオーブンレンジ（25L）は、製品名のとおり広々と使える25Lのフラットテーブルを採用したスチームオーブンレンジ。庫内に段差がないため大きなお弁当もそのまま温めることができ、お手入れもサッと拭くだけと簡単としています。

大きな特徴は、角皿を使ったスチーム調理ができる点と、充実したオートメニューです。飲み物や毎日のご飯の温めはもちろん、トースト、グラタン、スポンジケーキなど19種類の自動メニューを搭載しており、使いやすいジョグダイヤルを回すだけで手軽に調理設定が完了します。また、ボタンの操作音が気になる場面で役立つ「消音モード」を備えているのも、日常使いにうれしいポイントです。

毎日の料理の時短をサポートしてくれる優秀なオーブンレンジ。24%オフのオトクな機会にぜひチェックしてください！

スチームオーブンレンジがAmazonでお買い得

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