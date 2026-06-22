机上から水回り、屋外作業まで！ちょっとした作業をはかどらせるお悩み解消文房具
濡れた面に書けない、机の上の本や書類が倒れるなど、仕方ないと諦めていたお悩みも、新たなアイテムの導入で意外と解決できるもの。“困った”をスマートに解消し、作業効率を上げる文房具を紹介する。
どんな環境でも書けるペンを常備したい
濡れた紙にも書けてボディはミルスペック
ゼブラ
ウェットニー
660円
内部の空気を加圧することでインクを押し出し、濡れた紙への筆記を可能に。壁に掲示した紙など、ペン先が上を向いた状態でも書ける。米国軍事規格に準拠したメタルボディで、ハードな使用環境も何のその。
雨や水に強い耐水インクを備えた非常時の強い味方
寺西化学工業
マジックインキ 災害時用マーカー
極太・中字 黒 2本パック
638円
雨や水に強いインクを搭載したマーカーの極太と中字の2本セット。濡れたプラスチックやガラス、金属類にも書ける。軸には災害伝言ダイヤルの番号と使い方が書かれており、非常時にも役に立つ。
※：「マジック」「マジックインキ」は株式会社内田洋行の登録商標。
タフなペン先で凸凹面にもしっかり筆記
寺西化学工業
ガテン無敵マーカーPRO
253円（おの型）、473円（極太）
コンクリートや木材、ダンボールなど、凹凸面にも書ける強化型ペン先を採用。耐水性で、屋外や水回りでの使用も可能だ。ペン先は2種あり、インクは黒と赤の2色。別売りでペン先の替えやインクの補充液もある。
アルコールが付着しても消えにくい特殊インクを搭載
コクヨ
リサーチラボペン
各440円
研究所などアルコールを使用する場所で使いやすい、耐アルコール製に優れたペン。水と混ざりにくい特殊なインクのため、凍結面や結露面にも書ける。ペン先が細く、小さな容器にも筆記しやすい。
【これも注目】
ニチバン
せこたん湿潤コンクリート用粘着テープ
オープン価格（実勢1650円前後）
水分を吸収し接着する吸水性粘着剤を使っており、雨上がりの濡れたコンクリートにもしっかり貼れる。手でカットでき、剥がしたときに糊残しりにくいのも嬉しい。
クリアファイルに入れた書類の情報を守りたい
書類の情報を適度に保護して中身の脱落も防止
プラス
カモフラージュホルダー ロック付（5枚入）
748円
中に入れた書類の細かい文字を読み取りにくくするカモフラージュ柄のホルダー。タイトルなどの大きな文字は読み取れるため、ホルダーから出さなくてもどの書類が入っているか把握できる。
デスクの上の本や書類が倒れる
本の整頓とディスプレイどちらも得意なブックエンド
カール事務機
ブックチルト
880円
台座部分を斜めにすることで、本が倒れにくい構造を実現。本体同士を連結させれば、複数並べることも可能だ。部屋のインテリアに合わせやすい、ホワイト、ブラック、グレーの3色展開。
色の濃い紙は文字色が目立たない
黒い紙や写真の上でも濃く鮮やかに発色
ぺんてる
マットホップ
220円（1本）
ボールペンの手軽さと絵の具のような発色を併せ持つマットカラーのゲルインクペン。下地を塗りつぶす隠蔽性に優れ、濃い色の紙はもちろん、写真やマステの上にも書ける。鮮やかな原色が中心の全21色展開。
ボディも線幅もスリムな高発色のマーカー
ナカバヤシ
ピュアライン
165円（1本）
黒い紙の上でもくっきり書け、時間と共にきれいに発色するラインマーカー。一般的なラインマーカーの線幅が4mmなのに対し、本品は2.4mmと細めだ。にじみが少なく、裏写りや裏抜けもしづらい。
【これも注目！】
レイメイ藤井
ヨクミエルーラー
253円
特殊な印刷で白と黒、どちらの色の上でも目盛を見やすくした定規。本や資料を読む際に添えると1行だけが見え、読むのに集中できる読み取りスペースも備える。
荷物の梱包、開梱作業をもっと安全かつスムーズに行いたい
ダンボールの開梱から解体までこれ一本！
レイメイ藤井
マグネット付き多機能ハサミZACCC
1650円（スタンダード）／1980円（チタンコート）
開梱用のカッター刃と解体用のノコギリ刃、針金を切るための穴を備えたハサミ。ハサミ刃には目盛りとして使える穴が1cm間隔で空いている。玄関ドアなどに貼り付けられるよう、キャップは磁石入り。
テープの端が見つからないイライラを解消！きれいに切れるテープカッター
ミドリ
OPPテープカッター
1650円
OPPテープの切り口をまっすぐ切れる刃を搭載。テープの端が巻き芯側に戻るのを防ぐ「貼り戻り防止ローラー」付きで、テープの端を探すストレスも解消する。着脱はクリップでテープを挟むだけと簡単だ。
【これも注目！】
シヤチハタ
ラベケシ
495円
感熱紙に印刷された文字を無色化し、消せるペン。宛名ラベルやATMの利用明細などを破いたりシュレッダーにかけたりする手間なく廃棄できる。
※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post 机上から水回り、屋外作業まで！ちょっとした作業をはかどらせるお悩み解消文房具 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.