濡れた面に書けない、机の上の本や書類が倒れるなど、仕方ないと諦めていたお悩みも、新たなアイテムの導入で意外と解決できるもの。“困った”をスマートに解消し、作業効率を上げる文房具を紹介する。

どんな環境でも書けるペンを常備したい

濡れた紙にも書けてボディはミルスペック

ゼブラ
ウェットニー
660円

内部の空気を加圧することでインクを押し出し、濡れた紙への筆記を可能に。壁に掲示した紙など、ペン先が上を向いた状態でも書ける。米国軍事規格に準拠したメタルボディで、ハードな使用環境も何のその。

ゼブラ 油性ボールペン ウェットニー 0.7mm ブルー軸 黒インク P-BA100-BL
ゼブラ(ZEBRA)
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ポチップ

雨や水に強い耐水インクを備えた非常時の強い味方

寺西化学工業
マジックインキ 災害時用マーカー
極太・中字 黒 2本パック
638円

雨や水に強いインクを搭載したマーカーの極太と中字の2本セット。濡れたプラスチックやガラス、金属類にも書ける。軸には災害伝言ダイヤルの番号と使い方が書かれており、非常時にも役に立つ。

※：「マジック」「マジックインキ」は株式会社内田洋行の登録商標。

寺西化学 マジックインキ 災害時用マーカー 極太/中字 黒 2本パック MSGC-T1-2P
寺西化学
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ポチップ

タフなペン先で凸凹面にもしっかり筆記

寺西化学工業
ガテン無敵マーカーPRO
253円（おの型）、473円（極太）

コンクリートや木材、ダンボールなど、凹凸面にも書ける強化型ペン先を採用。耐水性で、屋外や水回りでの使用も可能だ。ペン先は2種あり、インクは黒と赤の2色。別売りでペン先の替えやインクの補充液もある。

寺西化学工業 工業用マーカー 油性ペン ガテン無敵マーカーPRO 極太 黒 単品パック GMGDP-T1
寺西化学
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ポチップ

アルコールが付着しても消えにくい特殊インクを搭載

コクヨ
リサーチラボペン
各440円

研究所などアルコールを使用する場所で使いやすい、耐アルコール製に優れたペン。水と混ざりにくい特殊なインクのため、凍結面や結露面にも書ける。ペン先が細く、小さな容器にも筆記しやすい。

コクヨ ペン マーカー リサーチ ラボペン 耐アルコール性タイプ 黒 2本セット PM-R100DX2SET
コクヨ(KOKUYO)
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ポチップ

【これも注目】


ニチバン
せこたん湿潤コンクリート用粘着テープ
オープン価格（実勢1650円前後）

水分を吸収し接着する吸水性粘着剤を使っており、雨上がりの濡れたコンクリートにもしっかり貼れる。手でカットでき、剥がしたときに糊残しりにくいのも嬉しい。

せこたん湿潤コンクリート用粘着テープ 幅５０ｍｍＸ１０ｍ巻 １巻入 橙 ＷＣＴ−５０
NICHIBAN ニチバン
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ポチップ

クリアファイルに入れた書類の情報を守りたい

書類の情報を適度に保護して中身の脱落も防止

プラス
カモフラージュホルダー ロック付（5枚入）
748円

中に入れた書類の細かい文字を読み取りにくくするカモフラージュ柄のホルダー。タイトルなどの大きな文字は読み取れるため、ホルダーから出さなくてもどの書類が入っているか把握できる。

プラス クリアホルダー カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 ブルー FL-132CH-5P 89-443
PLUS(プラス)
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ポチップ
↑フラップ型のロックが、持ち運び時に開口部が開くのを防止。小さい書類の脱落を防げる。

デスクの上の本や書類が倒れる

本の整頓とディスプレイどちらも得意なブックエンド

カール事務機
ブックチルト
880円

台座部分を斜めにすることで、本が倒れにくい構造を実現。本体同士を連結させれば、複数並べることも可能だ。部屋のインテリアに合わせやすい、ホワイト、ブラック、グレーの3色展開。

カール事務器 ブックチルト 傾斜で本が倒れないブックエンド ディスプレイスタンド ホワイト 1枚 BT-001-W
カール事務器(CARL)
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ポチップ
↑山型になるように向きを変えて置けば、ディスプレイスタンドとしても使える。

色の濃い紙は文字色が目立たない

黒い紙や写真の上でも濃く鮮やかに発色

ぺんてる
マットホップ
220円（1本）

ボールペンの手軽さと絵の具のような発色を併せ持つマットカラーのゲルインクペン。下地を塗りつぶす隠蔽性に優れ、濃い色の紙はもちろん、写真やマステの上にも書ける。鮮やかな原色が中心の全21色展開。

ぺんてる ボールペン カラー マットホップ コンプリートセット 21色 K110-V21ST
ぺんてる
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ポチップ

ボディも線幅もスリムな高発色のマーカー

ナカバヤシ
ピュアライン
165円（1本）

黒い紙の上でもくっきり書け、時間と共にきれいに発色するラインマーカー。一般的なラインマーカーの線幅が4mmなのに対し、本品は2.4mmと細めだ。にじみが少なく、裏写りや裏抜けもしづらい。

ナカバヤシ 水性マーカー ピュアライン 線幅2.4mm 4色セット 「a.m. glow 夜明けの予感」 LMK-P24-4PP
ナカバヤシ(Nakabayashi)
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ポチップ

【これも注目！】

レイメイ藤井　
ヨクミエルーラー
253円

特殊な印刷で白と黒、どちらの色の上でも目盛を見やすくした定規。本や資料を読む際に添えると1行だけが見え、読むのに集中できる読み取りスペースも備える。

レイメイ藤井 スタディメイト ヨクミエルーラー 定規 15cm グリーン APJ1368M
レイメイ藤井
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ポチップ

荷物の梱包、開梱作業をもっと安全かつスムーズに行いたい

ダンボールの開梱から解体までこれ一本！

レイメイ藤井
マグネット付き多機能ハサミZACCC
1650円（スタンダード）／1980円（チタンコート）

開梱用のカッター刃と解体用のノコギリ刃、針金を切るための穴を備えたハサミ。ハサミ刃には目盛りとして使える穴が1cm間隔で空いている。玄関ドアなどに貼り付けられるよう、キャップは磁石入り。

【2026年文房具屋さん大賞入賞】 レイメイ藤井 ハサミ ダンボールカッター ZACCC ザック チタンコート刃 ダーククレー SH1358N
レイメイ藤井
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ポチップ
↑キャップに刻印された目盛りが、梱包時のサイズ調整などをサポートする。
↑開梱カッター刃はダンボールの厚みよりも刃先が短いため、箱の中身を傷つけにくい。
↑解体ノコギリ刃はギザ刃になっており、前後に動かして使う。

テープの端が見つからないイライラを解消！きれいに切れるテープカッター

ミドリ　
OPPテープカッター
1650円

OPPテープの切り口をまっすぐ切れる刃を搭載。テープの端が巻き芯側に戻るのを防ぐ「貼り戻り防止ローラー」付きで、テープの端を探すストレスも解消する。着脱はクリップでテープを挟むだけと簡単だ。

ミドリ テープカッター 梱包用 OPPテープカッター ベージュ 35611006
ミドリ(MIDORI）
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ポチップ
↑刃が不必要に露出するのを防ぐ安全カバーが付いている。カットする際にも刃先が指に当たりにくい構造だ。

【これも注目！】


シヤチハタ　
ラベケシ
495円

感熱紙に印刷された文字を無色化し、消せるペン。宛名ラベルやATMの利用明細などを破いたりシュレッダーにかけたりする手間なく廃棄できる。

シャチハタ 感熱紙専用 字消しペン ラベケシ KSC-ER4B/H
シャチハタ(Shachihata)
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ポチップ
↑ペン先は、宛名ラベルの文字をなぞるのにちょうど良い4mm幅の角芯だ。

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。
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