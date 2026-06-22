ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏と博多大吉がホスト役を務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が２０日放送された。

モデルでタレントの箭内夢菜がゲスト出演。ファッションショーについてトークが進む中で、大吉が「１回ロケで行かせてもらって。東京ガールズコレクション。地獄のような目に遭いました」と切り出した。

フジテレビ系「華大さんと千鳥くん」の企画で、「スペシャルゲストみたいな感じで僕らが出て行って。マジでシーンとなって」と大スベリの現場を述懐。「千鳥で『おっ』となって、ダイアンで『わー』ってなりました。『ゴイゴイスー』でなんとか」と後輩の定番ギャグで持ち直せたことを振り返った。

芸人勢の登場前は、ＹｏｕＴｕｂｅｒらが大歓声を浴びていたといい、「申し訳ないけど僕らから言わすと『どちらさま？』みたいなカップルが、結婚するしないでギャーギャー盛り上がってるんですよ。『絶対こんなとこに出て行っても、不快感しか与えないよ』とか言ってたら、案の定でした」と苦笑い。「さっきまでみんなで楽しく盛り上がってたのに、急に校長と教頭が現れて」と自虐を炸裂させていた。