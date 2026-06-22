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ブラウンは、シリーズ最上位クラスの「シリーズ9 SPORT+（9360cc）」を45％オフの31,370円（税込）で販売中です。

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック Braun \31,370 （2026/06/22 18:37時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ブラウン最高級シェーバーからカジュアルモデルが登場！

↑ブラウン 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT+」

お手軽に使えるカジュアルモデルの「シリーズ9 SPORT+（9360cc）」は、特許技術の極薄網刃を含む「4+1カットシステム」を採用。毎分1万回の音波振動と、ヒゲの濃さに応じてパワーを自動調整する人工知能テクノロジーにより、肌下-0.01mmの深剃りを実現しました。くせヒゲ、寝たヒゲ、長いヒゲも最小ストロークで剃ってくれるので、肌への負担も軽減してくれます。

肌に吸い付くアゴ下密着ヘッドによって、アゴ下や口角なども剃り残しゼロとうたいます。加えて100%防水設計でお風呂剃りにも対応したほか、ブラウン独自の「6in1アルコール洗浄システム」、シェーバーケースが付属。いつでも新品のような剃り心地と清潔さをキープすることができます。

夕方になるとヒゲが気になる人にぴったりの電気シェーバーがお得に手に入るこの機会をぜひお見逃しなく！

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