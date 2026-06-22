２２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。

ゲスト解説で出演の元日本代表ＤＦ中澤佑二さんは２６日のスウェーデン戦後の決勝トーナメントではＣ組のブラジルかモロッコという強豪との激突が予想されることについて「どっちと戦ってもいいと思うしかない」と、まずコメント。

「モロッコはモロッコで組織力がありますし、非常にスピードのある攻撃も持っています。ブラジルはそこまで調子が上がってないですけど、個の能力は圧倒的に高いので、どちらとやっても難しい試合にはなると思います」と続けたところで司会の井上貴博アナウンサーに「日本とやりたくないと思ってるのはどっち？」と聞かれると「両方やりたくないんじゃないですか？」と中澤さん。

「やっぱり守備が堅いって思われてると思いますので、日本が。やっぱり守備が堅いチームを崩すって大変なんですよね。（両国が）『オランダの方がスキがあるんじゃないか』って思うかも知れないです」と話していた。