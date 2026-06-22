ＪＲ東海は２２日、東海道新幹線の下り線で、今年８月８日の深夜に東京駅を出発し、翌朝に新大阪駅に到着する「夜行」の特別列車を運行すると発表した。

列車内で夜を明かすことで宿泊費を抑えたい、移動先で過ごす時間を延ばしたいという利用者の需要に対応する。東海道新幹線では初の試みで、利用状況などを踏まえて今後の運行も検討するという。

特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」は、新大阪駅に停車する最終列車より３０分程度遅い午後１０時ちょうどに東京駅を出発し、始発列車より１時間以上早い翌９日午前６時５９分に新大阪駅に到着する。

座席は全席指定で普通席とグリーン席がある。一列あたり最大２人が利用でき、女性専用車両も設定する。価格は東京―新大阪間の普通席が税込み１万５０００円で、７月３日午後２時から販売する予定だ。

途中の乗車は品川と新横浜、下車は京都の各駅で可能で、騒音の問題や保線作業のために新幹線が走行しない午前０〜６時は岐阜羽島駅に停車する。岐阜羽島駅では到着後、出発前の各３０分程度を除き、利用者は列車内で過ごすことになる。室内灯は点灯したままとなる。