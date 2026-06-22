【FIFAワールドカップ2026】エクアドル代表 0ー0 キュラソー代表（日本時間6月21日／カンザスシティ・スタジアム）

【映像】至近距離シュートに超反応セーブ

初出場のキュラソー代表にとって歴史的な一日となった。チーム最古参のベテランGKエロイ・ロームが至近距離からのシュートを次々と阻止し、試合を通じて無失点を維持。15セーブを記録する神がかったパフォーマンスを披露した。

日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026グループE第2節でキュラソー代表はエクアドル代表と対戦した。

今大会が初のW杯出場となるキュラソー代表で、2015年から代表に選出され続けているのが正GKのロームだ。開幕戦では大量7失点を喫して敗れたものの、エクアドル戦では何度もチームを救うビッグセーブを見せた。

そのはじまりは、開始3分。エクアドル代表のMFモイセス・カイセドからFWエネル・バレンシアへ正確なロングボールが通ると、代表通算49得点を誇るエースがボックス内で決定機を迎えた。

キュラソー代表の守備陣を振り切ったバレンシアはニアサイドへ強烈なシュートを放つ。しかし、ロームが素早く間合いを詰めてシュートコースを限定。鋭い一撃をゴール外へ弾き出した。

ロームはこのセーブを皮切りに、枠内シュート15本をストップ。データサイト『Opta』によると、1966年の記録開始以来、FIFAワールドカップの90分間の試合における最多セーブ記録に並んだという。

ベテラン守護神の大活躍もあり、キュラソー代表は格上のエクアドル代表を相手にスコアレスドロー。W杯で初めての勝ち点を獲得した。

守護神の躍動はSNSでも話題となり、日本でも「変態的なセーブ」「打たれすぎなのにすごいね」「15セーブってもうキーパーの域超えて一人で試合成立させてるレベル」「もはやキーパーじゃなくて要塞」「まさに人間の壁」「少林サッカーやん」「歴史的なパフォーマンス」といった驚きの声が溢れた。

また同時に、国内外から「キュラソーの英雄」「キュラソーにとっての宝物だ」と初めてのW杯で獲得した“勝ち点1”への大きな貢献を讃える声も多くあがった。

（FIFAワールドカップ2026）