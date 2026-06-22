【女性が選ぶ】「イケメンだと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「中島健人」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『イケメンだと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、端正な顔立ちと抜群のプロポーションを誇る中島健人さんです。2011年にデビューし「ケンティー」の愛称で親しまれています。“王子様”キャラで人気を集めるほど華のあるルックスは、まさに誰もが認めるイケメンです。2024年にグループを卒業し、現在はソロとして活躍中です。
▼回答者コメント
「見た目だけではなく女性が喜ぶ言葉選びもうまい。心がイケメン」（40代女性／東京都）
「きれいでカッコよくて、とてもイケメンだと思います」（50代女性／埼玉県）
「整った顔立ちに加えて所作や立ち姿が美しく、画面に映った瞬間に“スター性”を感じさせるから」（50代女性／兵庫県）
圧倒的な得票数で見事1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。誰もが目を奪われる端正な顔立ちと輝く笑顔でファンを魅了する、Hey! Say! JUMPのメンバーです。グループでの活動に加え、登録者数400万人超のYouTube『よにのちゃんねる』のメンバーとしても活躍しています。圧倒的なビジュアルと甘い歌声で、常に輝かしいオーラを放っています。
▼回答者コメント
「王道の“正統派イケメン”として圧倒的人気。顔立ちの完成度が高く、STARTO系のビジュアル象徴として語られることも多いです」（20代女性／埼玉県）
「とにかく美しい。歳を重ねているはずなのに、肌もずっと綺麗だから」（20代女性／千葉県）
「同業者からも自発光と呼ばれるほど美しくキラキラしている」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：中島健人／56票
2位にランクインしたのは、端正な顔立ちと抜群のプロポーションを誇る中島健人さんです。2011年にデビューし「ケンティー」の愛称で親しまれています。“王子様”キャラで人気を集めるほど華のあるルックスは、まさに誰もが認めるイケメンです。2024年にグループを卒業し、現在はソロとして活躍中です。
「見た目だけではなく女性が喜ぶ言葉選びもうまい。心がイケメン」（40代女性／東京都）
「きれいでカッコよくて、とてもイケメンだと思います」（50代女性／埼玉県）
「整った顔立ちに加えて所作や立ち姿が美しく、画面に映った瞬間に“スター性”を感じさせるから」（50代女性／兵庫県）
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）／139票
圧倒的な得票数で見事1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。誰もが目を奪われる端正な顔立ちと輝く笑顔でファンを魅了する、Hey! Say! JUMPのメンバーです。グループでの活動に加え、登録者数400万人超のYouTube『よにのちゃんねる』のメンバーとしても活躍しています。圧倒的なビジュアルと甘い歌声で、常に輝かしいオーラを放っています。
▼回答者コメント
「王道の“正統派イケメン”として圧倒的人気。顔立ちの完成度が高く、STARTO系のビジュアル象徴として語られることも多いです」（20代女性／埼玉県）
「とにかく美しい。歳を重ねているはずなのに、肌もずっと綺麗だから」（20代女性／千葉県）
「同業者からも自発光と呼ばれるほど美しくキラキラしている」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)