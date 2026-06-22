「愛されパパ」DJ KOO、豪華過ぎる父の日ディナー公開！ 「キラキラを通り越してギラギラ」「最KOOな父の日」
TRFのメンバーでアーティストのDJ KOOさんは6月21日、自身のInstagramを更新。豪華な父の日ディナーを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】DJ KOOの豪華な父の日ディナー
ファンからは「豪華ですね」「キラキラを通り越してギラギラ」「ス・テ・キな家族愛」「最KOOな父の日ですね」「愛されパパ」「ベストファーザー賞ってKOOちゃん以外ありえないと思うのは私だけではないはず」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】DJ KOOの豪華な父の日ディナー
「最KOOな父の日ですね」DJ KOOさんは「イェーイ！大阪から自宅に戻ると！！ テンション爆上がりな！父の日ディナーが待ってました！！」と報告し、4枚の写真を投稿。豪華な料理とケーキが食卓に並んでいますが、ほとんどが手作りだったようで「よく見たらケーキのお祝いプレート娘の字じゃん！！」とも明かしています。「ホントしあわせな父親です」と感激した様子です。
母の日ディナーの様子も公開5月10日の投稿では「我が家26回目の母の日！！ 家族でお祝いディナー！」と、母の日ディナーの様子も公開していたDJ KOOさん。とても大きなバースデープレートを前に、DJ KOOさん、妻、そして娘が写っています。ファンからは「KOOさん素敵すぎます！」「愛妻家！素敵です！」「娘さん絶対美人！！」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)