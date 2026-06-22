モデルで女優の新沼凛空（にいぬま・りあ、18）が22日、自身の公式インスタグラムを更新。芸能活動に区切りを付けると発表した。

「応援してくださっている皆様へ」と書き出した新沼。「芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と発表し「突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」とつづった。

「私は中学2年生のときに受けたTGCオーディションをきっかけに芸能界に入り、約4年間、さまざまなお仕事を経験させていただきました。すべてが新しく、初めてのことばかりで、人生の中でもかけがえのない時間を過ごすことができました」と回顧。「自分が出演したステージの映像や雑誌『CanCam』専属決定、そして映画館のスクリーンで作品を観たときの嬉しさや幸せは、今でも鮮明に覚えています」と振り返った。

「14歳で何も分からないまま飛び込んだこの世界で、支えてくださったマネージャーさん、お仕事で関わってくださった関係者の皆様、そしていつも応援してくださったファンの皆様のおかげで、これまでにない華やかで輝かしい景色を見ることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。

「楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや悔しいことも数えきれないほど経験しましたが、そのすべてが私を成長させてくれました。これまで関わってくださったすべての皆様、未熟な私を支え、応援してくださり、本当にありがとうございました」と記し「今後は、これまでの経験を活かしながら、自分のペースで新たな道を前向きに歩んでいきたいと思っております。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。

新沼の父はプロ野球DeNAの元捕手・新沼慎二氏。昨年3月に芸能事務所「N.D.Promotion」に新たに所属したことを発表していた。