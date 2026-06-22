日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）の制作発表会見が２２日、都内で行われた。チャリティーパートナーを務める人気グループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳ、俳優の山崎育三郎（４０）、芳根京子（２９）が登場。総合司会を務める内村光良（６１）、羽鳥慎一（５５）、水卜麻美（３９）、チャリティーランナーの星野真里（４４）も出席し、番組への熱い思いを語った。

家族のような絆でお茶の間を盛り上げる。ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（３０）は「家族みたいなメンバーでずっとやってきましたので、一人一人と尊敬しながら支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」とギャグも交えて決意表明。「涙もろいんでそれだけ不安なんですよ。樹にまかせます」と続け、メンバーの田中樹（３１）から「人任せにするな！」と返される、あうんの呼吸を見せた。

会見では内村から、総合司会とチャリティーパートナーが「大合奏パフォーマンス」を行うことがサプライズ発表された。内村から「走る星野さんを応援しようじゃないか。なるべく弾いたことがないやつを」と熱弁されると、登壇者は驚きの表情。松村が「われわれ全員、やったことがない楽器はないので！」とボケると、田中も「想像できていない」と笑った。

内村は、ＳｉｘＴＯＮＥＳについて「先ほどエレベーターに全員いて怖かったんですよ、圧が。夜中絡まれたら絶対大変になる。そろったときの華が圧倒的すぎてちょっとうろたえてしまいました」と強いオーラがあると力説。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。華やかな“家族”で今夏も国民的番組を届ける。