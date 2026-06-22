◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

２１日（日本時間２２日）の１次リーグ（Ｌ）で、Ｈ組はスペイン（ＦＩＦＡランク２位）が、サウジアラビア（同６１位）を４―０で下し、今大会初勝利で勝ち点を４に伸ばした。ＦＷヤマルが２００６年ドイツ大会のメッシ（アルゼンチン）を抜く歴代年少８位となる１８歳３４３日でＷ杯初得点を決めた。初出場のカボベルデ（同６７位）はウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分け。Ｇ組はエジプト（同２９位）がニュージーランド（同８５位）に３―１で逆転勝ちし、Ｗ杯初白星を挙げた。

初出場のカボベルデが、２試合連続でＷ杯優勝国から勝ち点を挙げ、世界中をびっくりさせた。初戦は１０年大会覇者のスペイン相手に０―０のスコアレスドロー、さらにＷ杯２度制覇のウルグアイから２得点。元代表選手で母国を率いるブビスタ監督は「とても満足している。相手のプレーは強度が高くスピードもあったが、こういう経験がわれわれを成長させてくれる」と誇らしげだ。

前半２１分、Ｋ・ピナが低い弾道の直接ＦＫを決めて先制。１―２の後半１６分にはバレラが敵陣で横パスをカットし、相手ＧＫが飛び出した隙に蹴り込んで追い付いた。カボベルデ初のＷ杯得点者となったＫ・ピナは「世界にとっては驚きかもしれないが、私たちにとっては違う」と胸を張る。

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）によると、この一戦はＷ杯で初めて４０歳の選手が２人出場した試合となった。カボベルデのＧＫボジニャは３日に、ウルグアイで５大会連続メンバー入りのＧＫムスレラは１６日に、４０歳になったばかりだ。ボジニャは応援に駆けつけた母親の前でのプレーが、かなった。スペインとの初戦の後、米国のビザ（査証）申請の保証金を準備できず、母親が現地で観戦できなかったと訴え、米議員が支援を申し出ていた。

カボベルデは２６日（日本時間２７日）のサウジアラビア戦でＷ杯初勝利を挙げれば、勝ち点を５に伸ばし、２位以内での決勝トーナメント進出が決まる。ブビスタ監督は「努力を続ければ大きなことを成し遂げられると示したい」。大西洋に浮かぶアフリカの小国が旋風を巻き起こす。