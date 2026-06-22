高市首相は22日、日本維新の会の吉村代表と与党党首会談を行い、大規模災害時に首都機能を代替する副首都法案の一部修正を求めました。

高市首相「副首都構想は我が国で初めてとなる統治機構改革であります。極めて大きな意義を有するものだと考えておりますので」

日本維新の会 吉村代表「最終的に維新のメンバーともしっかりと話をしたいと思いますが、副首都法案を進めていく上で私自身もここは判断をしたいというふうに思っています」

会談後、吉村代表は、高市首相から与党の実務者協議で一旦、合意した副首都法案の一部修正を求められたことを明らかにしました。

具体的には、大阪市を廃止して特別区に再編することへの賛否を問う住民投票を大阪府全域で実施可能とする付則を削除するものです。

自民党内ではこの付則が「大阪都構想」を後押しするとして反発が高まっていました。

今の国会で副首都法案を成立させることは自民党と維新の連立合意に含まれていて、両党の溝が埋まらない中、高市首相自ら事態打開に乗り出した形です。

また、国会の会期末まで1か月を切る中、高市首相は、同じく連立合意に含まれる議員定数の削減法案と皇室典範改正案を今の国会で成立させる方針も改めて確認したと述べました。