Matt、人気アイドルに酔って深夜3時に電話で絡む「家どこだよ 教えろ、行くから」意外な交友関係明かす
タレントのMattが22日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）に出演。意外な交友関係を明かした。
【写真】「骨格そもそもをカスタマイズしちゃう」最新美容に挑戦するMatt
同じく出演したKEY TO LITの猪狩蒼弥を“蒼ちゃん”と呼ぶMattは「蒼ちゃんは、酔っ払って何度か電話したことがある」と告白。猪狩は「夜中3時に寝てるのに『なにやってんだよ』みたいな。『家どこだよ 教えろ、行くから』って。怖いから」と酔っ払ったMattに電話越しに絡まれたことを暴露した。
対決前とあってMattは「やっと会えたので倒したい」と意気込み十分。司会の櫻井翔が「声が聞きたいくらい好き？」と確認するとMattは「そうなんです、相性良くて」と笑顔に。猪狩は「良くない！」と抗議した。
また、同じくゲストに俳優・北村匠海ともプライベートで何度か会ったことがあるそうで北村は「とにかく生きるエネルギーがすごい。僕も夜中に何度か連絡きてる」と報告。Mattは「3日前に送ってる」と照れ笑いしていた。
【写真】「骨格そもそもをカスタマイズしちゃう」最新美容に挑戦するMatt
同じく出演したKEY TO LITの猪狩蒼弥を“蒼ちゃん”と呼ぶMattは「蒼ちゃんは、酔っ払って何度か電話したことがある」と告白。猪狩は「夜中3時に寝てるのに『なにやってんだよ』みたいな。『家どこだよ 教えろ、行くから』って。怖いから」と酔っ払ったMattに電話越しに絡まれたことを暴露した。
また、同じくゲストに俳優・北村匠海ともプライベートで何度か会ったことがあるそうで北村は「とにかく生きるエネルギーがすごい。僕も夜中に何度か連絡きてる」と報告。Mattは「3日前に送ってる」と照れ笑いしていた。