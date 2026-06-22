北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、旭川地裁は22日、懲役27年の判決を言い渡しました。判決の言い渡し中には男が法廷に乱入し、騒然とする一幕もありました。

■内田被告に懲役27年 判決直後に男が乱入

注目の裁判で警察が動く事態が起きました。

殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告（23）に、懲役27年の判決が言い渡された直後でした。

法廷に入ってきた男

「この判決は報われねぇぞ」

法廷に突然、男が乱入したのです。

■裁判の争点 殺人の実行行為や殺意の有無

内田被告は2024年4月、北海道旭川市の神居大橋で、女子高校生（17）を全裸にしたほか橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と何度も怒鳴り、川に落として殺害したとされています。

裁判の争点は殺人の実行行為や殺意があったのかどうかです。これまでの裁判で内田被告は…

内田被告（初公判）

「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」

■“舎弟”小西受刑者「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押した」と証言

殺人などの罪を否認していましたが、内田被告の“舎弟”で“共犯”、懲役23年の判決が確定している小西優花受刑者は…

小西優花受刑者

「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました」

内田被告に“殺意があったと思う”とも証言しました。

■検察側 転落まで追い詰めた“一連の行為が殺人にあたる”

検察は…

検察側

「（女子高校生は）心身ともに限界まで追い込まれており、橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態であったことは明らか。執拗（しつよう）な暴行、わいせつ行為などの末に『落ちろ』などと脅迫したことが死を招いた」

つまり、女子高校生を突き落とした行為がなくても、暴行や脅迫を繰り返し、転落まで追い詰めた一連の行為そのものが殺人にあたるとして、内田被告に懲役27年を求刑していました。

■弁護側「内田被告に殺意はない」 情状酌量求める

一方で弁護側は「内田被告に殺意はない」などと主張し、情状酌量を求めていました。

内田被告

「裁判を通して改めて結果の重大さを身に染みて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります。以上です」

■「死刑やろうが」「人間のすることか」男が乱入

そして迎えた22日…

裁判長

「懲役27年に処する」

内田被告は数回うなずいていました。

男が乱入したのはこの直後です。

法廷に入ってきた男

「この判決は報われねぇぞ」

男は身長160センチほど。判決が不服だったのでしょうか。

法廷に入ってきた男

「被害者の家族はどうする気だ」「人間のすることか」「死刑やろうが」

次々と叫び、暴れたのです。

男は傍聴席との仕切りの柵を乗り越え、検察官や裁判員に向かっていくと、検察官らは立ち上がり避難。内田被告は座ったまま、驚いている様子でした。

その後、複数の係員に取り押さえられた男は建造物侵入の疑いで警察に現行犯逮捕されました。

■裁判長「残虐で卑劣」 誤って落下したとしても殺人行為と認定

再開した裁判で、裁判長は判決理由について。

裁判長

「犯行は残虐で卑劣。共犯者に犯行を指示していて、被告の果たした役割も大きい。動機は短絡的で自己中心的で酌量の余地はない」

内田被告が女子高校生を押したかどうかは認定していませんが、「誤って落下したとしても殺人行為と認められる」としました。