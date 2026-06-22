乃木坂46の元メンバーで俳優の西野七瀬（32）が、最新のオフショットを公開。夫で俳優の山田裕貴（35）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。

【映像】西野七瀬の最新ショット（複数カット）

西野は2024年3月に山田との結婚を発表。Instagramでは夫婦の仲睦まじい様子が垣間見え、高級ブランド「カルティエ」の店内で撮影した写真や、世界最大級のアニメアワード「クランチロール・アニメアワード2026」にプレゼンターとして登場した際のセクシーなドレス姿を投稿すると、山田が「いいね！」を付けてリアクションしていた。

最新ショットに夫・山田裕貴が反応

2026年6月20日の更新では、出演した映画「免許返納!?」のオフショットを披露。「映画『免許返納!?』が公開しました。ついに！舘ひろしさん演じる大御所俳優南条弘を冷たくあしらうマネージャー役。まずこんなに楽しそうな作品に参加できるなんて最高でした。撮影中は本当にずっと楽しかったです。舘さんとは、『帰ってきたあぶない刑事』から2度目の共演でしたが、今回の子の役柄で距離感もぐっと縮まったのでいいコンビに見えていたらうれしいな」とつづった。

この投稿にも山田が「いいね！」で反応しており、ファンからも「乃木坂時代のキラキラアイドル七瀬ちゃんも大好きだけど、ご結婚されてからの幸せオーラ満載の七瀬ちゃんも、大好きです」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「山田裕貴くんがいいね付けてる」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）