jo0ji、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』OPテーマ「I-BULL」リリース決定！

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鳥取県出身のアーティスト「jo0ji」（読み：ジョージ）が、2026年7月25日（土）23時よりテレ東系列ほかで放送されるTVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のOPテーマを担当し、新曲「I-BULL」（いぶる）を書き下ろしたことが明らかになった。

また、「I-BULL」の配信リリースがアニメOAの前日7/24(金)0:00に決定。カップリングや「I-BULL」アニメバージョンも収録したCDは9/2(水)に発売が決定し、本CDを予約した方には今年11月にスタートするZepp 6箇所を含む全10公演のワンマンツアー”jo0ji one-man tour 2026 「いかり」”のチケット先行受付シリアルナンバーが付与される。シリアルは6/26(金)23:59までに予約した方に付与される。また、CD購入者特典の内容も解禁となっている。ぜひチェックしてみてほしい。

＜jo0jiコメント＞

『BLEACH』を観て育った身としてはこの上なく嬉しかったです。

最終クールの主題歌という大役を任せて頂けたことに大感謝をすると同時に、とても身が引き締まる思いで、曲作りに臨みました。

立ち向かうこと、信じること、護ること、他にも色々な姿の勇気を『BLEACH』から教わりました。

なので、この曲は自分なりの勇気とは何かを提示するように作りました。

放送されるのが楽しみです！！

●配信情報

jo0ji

「I-BULL」

7月24日(金)先行配信リリース

配信予約リンク

https://jo0ji.lnk.to/I-BULL_PaPs

●リリース情報

jo0ji 2nd Single

「I-BULL」

9月2日発売

【初回仕様付期間生産限定盤】

品番：KSCL-3668

価格：￥1,650（税込）

※アニメジャケット絵柄ミニステッカー封入

＜収録曲＞

1.I-BULL

2.YOROSHIKU!!

3.タイトル未定

4. I-BULL Anime size

5. I-BULL Anime size - instrumental-

Single「I-BULL」早期予約購入者限定 チケット先行抽選申し込み

9月2日(水)発売 2nd Single「I-BULL」を対象のオンラインショップにて、期間内に予約購入していただいたお客様に、jo0ji one-man tour 2026 「いかり」のチケット先行受付シリアルナンバーを配布いたします。

・早期予約受付＆シリアル付与期間：2026/6/21(日)18:00 〜 2026/6/26(金)23:59

・ツアー先行申込期間：2026/6/21(日)18:00 〜 2026/6/30(火)23:59

・当選発表：2026/7/2(木)12:00

対象オンラインショップ

Amazon co.jp

楽天ブックス

タワーオンライン

HMV&BOOKS Online

Sony Music Shop

CD早期予約特典：チケット先行受付シリアルナンバー

※対象商品1枚のご予約に対してシリアルナンバーを1つお渡しいたします。

※チケットは1シリアルコードにつき1回のお申込（1公演限定、2枚まで）となります。

チケット先行受付シリアルナンバー対象 早期CD予約購入

https://jo0ji.lnk.to/I-BULL_PKG_pre

チケット先行受付

https://r10.to/ibull-pre

※チケットは1シリアルコードにつき1回のお申込（1公演限定、2枚まで）となります。

【対象公演】

jo0ji one-man tour 2026 「いかり」

2026年

11月1日(日) 神奈川 KT Zepp Yokohama 開場 16:00 / 開演17:00

11月3日(祝・火) 石川 金沢 EIGHT HALL 開場16:15 / 開演17:00

11月8日(日) 大阪 Zepp Namba(OSAKA) 開場16:00 / 開演17:00

11月14日(土) 香川 高松 festhalle 開場16:15 / 開演17:00

11月15日(日) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA 開場16:15 / 開演17:00

11月22日(日) 北海道 Zepp Sapporo 開場16:00 / 開演17:00

11月28日(土) 福岡 Zepp Fukuoka 開場16:00 / 開演17:00

12月5日(土) 愛知 Zepp Nagoya 開場16:00 / 開演17:00

12月13日(日) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) 開場16:00 / 開演17:00

12月19日(土) 宮城 SENDAI GIGS 開場16:00 / 開演17:00

1F スタンディング \6,000(税込)

2F 指定席 ※石川・香川・広島公演を除く \7,000(税込)

北海道のみ 1F 指定席 \7,000-(税込)

※ドリンク代別途

※営利目的の転売禁止、転売チケットの入場不可

※小学生以上有料／未就学児童入場不可

CD購入者特典

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：アニメJK絵柄ポストカード

・セブンネット：アクリルカラビナ型

・タワーレコード：アニメJK絵柄ポスター

・Sony Music Shop：jo0jiロゴピック

・アニメイト：アニメJK絵柄ミニフォト

・応援店：jo0jiアーティスト写真絵柄ポストカード ※対象応援店はＨＰで告知いたします。

●作品情報

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』



2026年7月25日（土）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始！

配信情報

2026年7月26日（日）より毎週日曜12:00から順次配信開始！

見放題サービス/都度課金サービス（SVOD/TVOD）

7月26日より毎週日曜12時から順次配信開始

無料配信（AVOD）

7月31日より毎週木曜24時から順次配信開始

【スタッフ】

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘、奥原聡美

CG監督：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽：鷺巣詩郎

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

アニメーション制作：PIERROT FILMS

【キャスト】

黒崎一護：森田成一

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

朽木白哉：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎：朴璐美

更木剣八：立木文彦

藍染惣右介：速水奨

ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

＜ストーリー＞

死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てに滅びの未来が視えようとも──

霊王宮に立ち入らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王大内裏に踏み入る。

兵主部一兵衛から霊王護衛を託された黒崎一護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、一護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷十三隊は滅却師の残党と手を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《見えざる帝国》の手に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。

死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え立つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷十三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。

一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。

『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。

三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かう。

混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か--。

＜BLEACHとは＞

『BLEACH』は週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、

久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。

2004年10月より放送を開始したTVアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。

最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。

最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は2026年7月より放送される。

＜jo0jiプロフィール＞

jo0ji / 26 歳 / 鳥取県出身

友人のために制作した「不屈に花」を YouTube に公開し活動をスタート。

作詞・作曲・編曲を自ら行う。

Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR：Early Noise 2024」に選出された他、数々のメディアの2025年トレンドアーティスト特集にピックアップ。2025年夏には大型フェスへ続々出演し、期待のアーティストとして注目を集めた。7/9には1st album「あえか」をリリースし、2026年5月には東名阪Zepp tourを開催。2026年1月クールのTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに「よあけのうた」を書き下ろし話題を集めた。2026年11月には全国6か所のZeppを含む10公演のツアー「いかり」を開催予定。

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

関連リンク

『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』公式サイト

https://bleach-anime.com/

jo0jiオフィシャルサイト

https://jo0ji.com/