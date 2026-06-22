SixTONES京本大我「名探偵コナン」チャリTシャツの“貴重”ポイントを早口熱弁「この1枚が手に入ったことが嬉しい」【24時間テレビ49】
【モデルプレス＝2026/06/22】6月22日、日本テレビにて「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29日・30日放送）の制作発表会見が行われ、SixTONESらが登壇。京本大我が、チャリTシャツについて熱弁した。
【写真】SixTONES京本ら、“貴重”アイテム身につけた姿
今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーのほか、チャリティーパートナーを務めるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が登壇した。
2026年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した漫画家の青山剛昌氏。京本は、同作のファンであることから、Tシャツについて問われると「幼少期からずっと大好きな作品ですけど、世代問わずに国民的な素晴らしいアニメだと思います」と作品の魅力を熱弁した。
また、「しかも2年連続っていうところにも、やっぱこの作品の影響力の強さもすごい感じます。今回はですね、家族がテーマということもあって、コナンのTシャツたくさん家にあるんですけども、この毛利夫妻がTシャツになることって本当に中々ないんですよ」と今回のチャリTシャツのポイントを解説。そして「ファンとしてもすごい貴重な1枚」とし、「この1枚が手に入ったことが嬉しいですし、家族をテーマにこんな素敵なTシャツが仕上がったことも、青山先生にすごい感謝したいなと思います」と熱量高く語り、メンバーからは「すごい早口だった」「饒舌」とツッコミが飛んでいた。
今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。1人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化。番組では「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES京本ら、“貴重”アイテム身につけた姿
◆京本大我「名探偵コナン」チャリTシャツを熱弁
今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーのほか、チャリティーパートナーを務めるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が登壇した。
また、「しかも2年連続っていうところにも、やっぱこの作品の影響力の強さもすごい感じます。今回はですね、家族がテーマということもあって、コナンのTシャツたくさん家にあるんですけども、この毛利夫妻がTシャツになることって本当に中々ないんですよ」と今回のチャリTシャツのポイントを解説。そして「ファンとしてもすごい貴重な1枚」とし、「この1枚が手に入ったことが嬉しいですし、家族をテーマにこんな素敵なTシャツが仕上がったことも、青山先生にすごい感謝したいなと思います」と熱量高く語り、メンバーからは「すごい早口だった」「饒舌」とツッコミが飛んでいた。
◆「24時間テレビ49」テーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」
今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。1人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化。番組では「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描いていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】