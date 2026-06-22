SixTONES高地優吾、内村光良との「24時間テレビ」にしみじみ「内村さんの番組でこの芸能界に入ったので」
【モデルプレス＝2026/06/22】6月22日、日本テレビにて「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29日・30日放送）の制作発表会見が行われ、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良や、チャリティーパートナーを務めるSixTONESらが登壇。内村と高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が互いについて語った。
【写真】SixTONES高地＆内村の“おソロ着用”会見ショット
今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーのほか、チャリティーパートナーを務めるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が登壇した。
同局系番組「スクール革命！」（毎週日曜ひる11時45分〜）で共演する高地と内村。高地の印象を問われた内村は、「今日なんかよそよそしいんです。そうですね、なんかアイドルだみたいな感じ。『スクール革命！』と違う。あっちはなんかバカなふりしてんのかなっていう（笑）」と改まった場での共演も相まってか普段と様子が違うことを明かした。
すると、高地は「やっぱりこれだけ大人が集まるとね、自然と背筋が伸びるっていう感じで…」と緊張した様子。続けて、「内村さんの番組でこの芸能界に入ったので、そしてこうやって24時間テレビの企画で一緒の総合司会でパートナーとしてやらせてもらえるっていうのは本当に嬉しく思います」と、芸能界入りのきっかけである同番組の公開オーディションを振り返りつつコメント。そして「内村さんから学んだことをここでたくさん発揮できればいいかなって思う。本当の息子だと思って頑張っていきたいかなって思ってる」と意気込んでいた。
対して、内村は「ちょっと色が同じなとこが嫌らしい（笑）」と高地のTシャツの色に触れつつ、SixTONESについては「個人個人はお仕事あるんですけど、先ほど急にエレベーターでこう、SixTONES全員と入った時に怖かったんですよ」とぶっちゃけ。「夜中絡まれたら絶対勝てない（笑）」と冗談を交えつつ「揃った時の華が圧倒的すぎる」と絶賛していた。
今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。1人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化。番組では「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描いていく。（modelpress編集部）
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◆高地優吾、内村光良の「本当の息子だと思って」
今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーのほか、チャリティーパートナーを務めるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が登壇した。
すると、高地は「やっぱりこれだけ大人が集まるとね、自然と背筋が伸びるっていう感じで…」と緊張した様子。続けて、「内村さんの番組でこの芸能界に入ったので、そしてこうやって24時間テレビの企画で一緒の総合司会でパートナーとしてやらせてもらえるっていうのは本当に嬉しく思います」と、芸能界入りのきっかけである同番組の公開オーディションを振り返りつつコメント。そして「内村さんから学んだことをここでたくさん発揮できればいいかなって思う。本当の息子だと思って頑張っていきたいかなって思ってる」と意気込んでいた。
対して、内村は「ちょっと色が同じなとこが嫌らしい（笑）」と高地のTシャツの色に触れつつ、SixTONESについては「個人個人はお仕事あるんですけど、先ほど急にエレベーターでこう、SixTONES全員と入った時に怖かったんですよ」とぶっちゃけ。「夜中絡まれたら絶対勝てない（笑）」と冗談を交えつつ「揃った時の華が圧倒的すぎる」と絶賛していた。
◆「24時間テレビ49」テーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」
今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。1人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化。番組では「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描いていく。（modelpress編集部）
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