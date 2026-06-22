グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。6月20日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（6月20日（土）付）を発表しました。

※写真はイメージです

初登場！ 6月1日に配信リリースされた新曲で、2026日本テレビ系サッカーテーマソングです。初登場！ ソロプロジェクトの始動を発表したFANTASTICS from EXILE TRIBEのボーカル・八木勇征のソロデビューシングルです。初登場！ 各配信サイトのデイリー・リアルタイムランキングで軒並み1位を獲得、合計50冠を達成した新曲で、「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろされました。先週10位から3ランクアップ↑ 6月24日（水）にリリースされるシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されている楽曲が、2週連続でランクイン。先週5位から1ランクダウン↓ 連続ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系）の主題歌が2週連続でランクイン。初登場！ 6月3日に配信リリースされた日本テレビ系「DayDay.」テーマソングがランクイン。ゆずは2027年にデビュー30周年！ 今年10月に30周年開幕記念ライブの開催が決定しています。初登場！ 先週の放送では、ゲストパートに櫻坂46・浅井恋乃未（あさい・このみ）さんをお迎えして、6月10日（水）にリリースされた同曲も収録されている15枚目のダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」について伺いました。

櫻坂46・浅井恋乃未さん

先週2位から1ランクダウン↓ 5月31日（日）に東京ドームで開催されたライブで、活動に幕を下ろした嵐の楽曲が4週連続でランクイン。「Apple Music 週間ソング・ランキング」では、同曲が2週連続で1位に輝きました。先週4位から2ランクアップ↑ 6月17日公開の「Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート」では、初週で683,481枚を売り上げて首位を獲得しました。そして、今週の第1位は……？サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIのメンバーで結成されたユニット・JI BLUEの楽曲が、5週連続ランクイン＆2週連続の第1位！また、今回の放送は、北海道北広島市にある「ホクレン くるるの杜」から公開生放送でお届け！ ゲストにFirst Love is Never ReturnedのKazuki Ishidaさん（Vo./Gt./key.）、Keita Kotakemoriさん（Gt./Key./Cho.）をお迎えして、7月1日（水）にリリースされるデジタルシングル「Passengers」について伺いました。

公開生放送の様子（左から：遠山大輔、Keita Kotakemoriさん、Kazuki Ishidaさん、潮紗理菜）



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

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