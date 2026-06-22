２２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。

ゲスト解説で出演の元日本代表ＤＦ中澤佑二さんは史上最多４得点のゲーム内容について「１００点でいいと思います。複数得点を取れたことは大きいし、失点もゼロ。内容的にも相手にほぼ何もさせないと、ほぼ完璧だったので、内容以上のものを得たと思います」と称賛。

チュニジア戦の“陰のＭＶＰ”として冨安健洋（アヤックス）の名前をあげると、１点先取後に迎えたピンチについて「相手のキーマンの１０番・ネジブリ選手に対してもすごくマークにいってましたし、１人、ＤＦがかわされても、その後に体を張って、ハンドしないように面をつくってブロックしてる。これは冨安選手ならではと思いますし、ここでかわされて１点取られていたら、もしかしたら展開が変わっていた可能性がある」と説明。

冨安の強みについて「１対１に強いっていうのもいいところなんですけど、他の選手のカバーもできるのもいいところなので、対人にも強いし、周りのカバーもできる」と話すと「幅広くプレーのエリアがあるので、冨安選手の存在というのは日本にとって大きいと思います。（スウェーデン戦も）相手は強力ですけど、止めてくれると思います」と続けていた。