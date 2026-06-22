【Ｗ杯】スペインの”神童”ヤマルが”神の子”メッシ超え　１８歳３４３日で大会初ゴール

２１日（日本時間２２日）の１次リーグ（Ｌ）で、Ｈ組はスペイン（ＦＩＦＡランク２位）が、サウジアラビア（同６１位）を４―０で下し、今大会初勝利で勝ち点を４に伸ばした。ＦＷヤマルが２００６年ドイツ大会のメッシ（アルゼンチン）を抜く歴代年少８位となる１８歳３４３日でＷ杯初得点を決めた。初出場のカボベルデ（同６７位）はウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分け。Ｇ組はエジプト（同２９位）がニュージーランド（同８５位）に３―１で逆転勝ちし、Ｗ杯初白星を挙げた。

スペインの神童が“神の子”を超えた。前半１０分。ＦＷヤマルは左サイドからのグラウンダー性のクロスに反応。滑り込みながら、利き足とは逆の右足でＷ杯初得点となる先制弾を決めた。１８歳３４３日での得点は０６年ドイツ大会でのメッシの記録を１４日上回り、歴代年少８位。「初の先発出場でゴールを決められるなんて夢のよう」と、１８歳らしい笑顔を浮かべながら仲間と抱き合った。

４月に所属クラブで左ももを負傷。状態が懸念される中、Ｗ杯には間に合ったが、初戦のカボベルデ戦は途中出場となった。同試合はチーム全体で２７本のシュートを浴びせながら、無得点と沈黙。期待外れの船出となった無敵艦隊に、自らの一発で火をつけた。初戦の鬱憤（うっぷん）を晴らす４得点大勝。上機嫌に「初戦は本来の自分たちの姿ではなかった。ここからようやく始まる」と力強く宣言した。

６歳でバルセロナの下部組織に入り、２３年４月にクラブの最年少出場記録を更新する１５歳９か月１６日でデビュー。背番号１０を継承した２４年には史上最年少でバロンドールの候補に入り、２５年は堂々の２位に入るなど、１８歳ながらトップスターの仲間入りを果たした。プレー、たたずまいはクラブのレジェンドであるメッシを彷彿（ほうふつ）とさせる。ついたあだ名は“神童”。常に周囲の期待を超えてきた天才レフティーは、世界最高の祭典でも再び自らの実力を証明した。

前回の２２年カタール大会時はまだ１５歳。中学校の教室で観戦していた一人の少年だったが、今では国を背負う代表選手になった。「母や家族がスタンドにいる前でゴールを決められた。夢がかなった瞬間だ」。憧れる側から憧れられる側へ。ここから何年と続くであろうヤマル伝説が北中米の地に一つ刻まれた。