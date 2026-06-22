女優の永作博美が、元「ＪＵＤＹ ＡＮＤ ＭＡＲＹ」のボーカルで歌手のＹＵＫＩに会ったことを明かした。

２２日にインスタグラムで「わーびっくりした。。ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？…えーここ！？二人して爆笑」と報告。意外な場所での再会だったという。

「あまりにも面白いから昔の写真載っける 笑…コレしかないわ…（え？その会った時の写真！？ もちろん撮り忘れるでしょ…）」とつづり、過去に撮影した２ショットをアップ。

「で、ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと、、”それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。”と返事が返ってきました。魅力的すぎるのでこれも共有しておきます」と明かし、「しかしまぁ、、昔の写真はアホみたいにみんな楽しそうです。若かったわ笑。＃昔すぎて笑える」と懐かしんだ。

フォロワーからは「素敵 ２人とも昔から大好きです」「変わらない２人がうらまらしい」「めちゃかわいい」「だいすきなお２人〜激アツ」「自分がなりたかった顔ＴＯＰ２のおふたり」「おふたり、お顔のかんじ似てますよね？！」「自分の中では永遠のツートップ！」「お二人が偶然！？どんな世界線なの」などの声が寄せられている。