元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が21日、フジテレビ系「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）にメキシコから中継で生出演し、25日（日本時間26日）のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本が戦うスウェーデンの攻略法を考察した。

番組では、4−0で圧勝したチュニジア戦の戦いぶりから、スウェーデン戦への鍵を探った。相手は最後列からのロングフィードをヨケレス、イサクの強力2トップに当て、2人を起点とした速攻から得点を奪うパターンを得意とする。1次リーグ初戦のチュニジア戦では、ヨケレスが1ゴール1アシスト、イサクも1ゴール2アシストと、2人を経由して多くのゴールが生まれた。

柿谷氏は「ヨケレス、イサクはかなり強力ですが、守備の意識があまり強くない」と、ウイークポイントを指摘。「2トップできてくれれば、日本がボールを持つ時間は長くなると思う」と見通した。

しかし、スウェーデンはオランダに1−5と大敗。立て直しのため、システムを変更してくる可能性もあると予測した。「1−5で負けたことで、5バックから4バックに変える可能性がある。そうなると、イサクがサイドに入る。そうなると守備が固くなる」。一方で、「それでも2点くらいは取れるかなと思います」と分析した。

一方で、攻略の鍵を握る選手としては、FW上田綺世を挙げた。「彼のゴールにも期待するところですけど、アシストというところ」と理由を説明した。

上田はチュニジア戦で2ゴールの大活躍。また、田中碧の縦パスをダイレクトの浮き球で前線へ出し、伊東純也のゴールをアシストする場面もあった。番組では、ボールが最後列にある段階で、上田が周囲を見渡すように首を振り、相手布陣を分析していたことを指摘した。柿谷氏も「首を振りながら、空間を使える選手なので、彼が真ん中にいることで、周りのシャドーの選手たちがより生き生きプレーできると思う」と推測。その上で、「ここは誰が出ても、彼がいることで、それぞれの強みを出してくれるんじゃないか」と期待を寄せた。