¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÇSixTONES¤Î¥Ñ¥Õ¥©´ë²è¡ª¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¾ÜºÙÌÀ¤«¤µ¤º
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê8·î29¡¢30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê61¡Ë¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SixTONES¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ë²è¤â¤¢¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á6¿ÍÁ´°÷¤¬Ä©Àï¤¹¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¶¯Ä´¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿ÍÂº·É¤·¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤Èà¤é¤·¤¯á°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¡É¤ò¤«¤â¤·¤À¤·¤¿¡£