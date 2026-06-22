6月22日、歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の子どもたちの日常を投稿しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】「毎日を噛み締めて抱っこしなきゃ」双子の成長を感じつつ ダイエットの現状を報告「いまトータル25キロ痩せました」





中川さんは、「双子にいただいたかわいいりんごの服」とコメントしつつ、りんごが印象的なTシャツを着た双子の子どもたちを膝に乗せている写真を掲載。









続けて、「双子の成長が日々著しいです！きのう、ハイハイで爆笑しながら追いかけっこしてた！」と子どもたちの近況を報告し、「素早く逃げる弟とむちむちゆっくり追いかけるお兄ちゃん かわいすぎた！双子で良かったねえ仲良し！」と追いかけっこの様子を絵日記にして投稿しています。









さらに、中川さんは「お兄ちゃんもつかまり立ち頑張ってるし 弟は手を離して立てる時間増えてきた」と双子の成長について綴り、「成長うれしくてちょっとさみしい」と心境を告白。続けて、「見逃さないよう毎日を噛み締めて抱っこしなきゃ」と、自身の思いを語っています。









さらに、中川さんは「1000000年ぶりネイルできました」と久しぶりにネイルをしたことを報告。「短くパーツなしだけどかわいい」と、感想と共にネイルの写真を掲載し、「元気でました」と綴っています。



そして、「いまトータル25キロ痩せました」と、現状のダイエットについても報告し「あと5キロがんばりたい、、！」と自身の決意を綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】