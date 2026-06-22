台湾株、史上最高値更新 初の4万7000ポイント突破
（台北中央社）台湾株式市場は22日、主要株価指数の加権指数の終値が前営業日比1276.31ポイント（2.75％）高の4万7741.51ポイントとなり、史上最高値を更新した。上げ幅としては過去8番目の大きさとなった。終値で4万7000ポイントの大台を突破したのは初めて。
AI（人工知能）関連需要への期待を背景に、半導体関連銘柄に買い注文が入り、市場全体をけん引した。
取引時間中は一時1405.99ポイント高の47871.19ポイントまで上昇。前営業日比の上げ幅としては史上9番目の大きさとなった。
時価総額最大の台湾積体電路製造（TSMC）はこの日、上場来高値となる2510台湾元で取引を終えた。2500元の大台突破は初めてで、前営業日比4.15％高だった。
主要ハイテク株では、聯発科技（メディアテック）が1.71％高の4465元。台達電（デルタ電子）は2150元、鴻海（ホンハイ）精密工業は268.5元で、いずれも横ばいだった。
（曽仁凱／編集：荘麗玲）
AI（人工知能）関連需要への期待を背景に、半導体関連銘柄に買い注文が入り、市場全体をけん引した。
時価総額最大の台湾積体電路製造（TSMC）はこの日、上場来高値となる2510台湾元で取引を終えた。2500元の大台突破は初めてで、前営業日比4.15％高だった。
主要ハイテク株では、聯発科技（メディアテック）が1.71％高の4465元。台達電（デルタ電子）は2150元、鴻海（ホンハイ）精密工業は268.5元で、いずれも横ばいだった。
（曽仁凱／編集：荘麗玲）