『24時間テレビ』羽鳥慎一、史上最速で涙？「もう泣きそう」 総合司会・内村光良からツッコミ「2ヶ月後です」
フリーアナウンサーの羽鳥慎一が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。羽鳥は昨年から引き続き、総合司会を務める。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆内村光良らが登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
2014年から水卜とともに総合司会として番組を支えてきた羽鳥の涙は、毎年話題になる。この日の制作発表会見では、さっそく「もう泣きそうです。史上最速です」と告白。今年初めて総合司会を務める内村から「（放送は）2ヶ月後です」と即座にツッコまれ、会場に笑いを誘った。
続けて羽鳥は「夏はこのメンバーが家族となって、全国の方々に家族の話を聞いて進めていきたいと思います」と意気込みを明かした。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）が登壇した。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆内村光良らが登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
続けて羽鳥は「夏はこのメンバーが家族となって、全国の方々に家族の話を聞いて進めていきたいと思います」と意気込みを明かした。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）が登壇した。