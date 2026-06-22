『24時間テレビ』制作陣、総合司会・内村光良の起用理由説明 会見では早くも“ファミリー感”
日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見が22日、都内で行われ、同番組総合プロデューサーの天野英明氏が総合司会を務める内村光良の起用理由を語った。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らがチャリTシャツを着て登場！
天野氏は会見冒頭、「3年前にあってはならない事件があって、そっから再発防止、信頼回復に努めてきましたが、その歩みを止めることは絶対にありません」と誓い、「テレビにしかできないこと、テレビだからできることってあると信じています。全力で制作してまいります」とあいさつした。
会見後の囲み取材では、自身の生い立ちについて「小5で両親が離婚して、小6か中1で母が再婚して、血のつながらない父と連れ子と育った」と、ステップファミリーだったことを告白。「入社同期で『Golden SixTONES』などを担当している増田（雄太）と一緒にテーマを考えたときに、『いろいろな家族のかたちってあるよね』というところから、『あなたは誰を想う？』ってサブタイトルをつけた」と説明した。
そして、総合司会に内村を起用したことについては「圧倒的なファミリー感。番組のお父さんみたいな大黒柱として番組を支えてくれるのではないかと思って、お願いしました」と明かした。この日の会見にも、内村がMCを務める『THE突破ファイル』から突破応援団が駆けつけるなど、早くも期待通りの動きを見せていた。
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らがチャリTシャツを着て登場！
天野氏は会見冒頭、「3年前にあってはならない事件があって、そっから再発防止、信頼回復に努めてきましたが、その歩みを止めることは絶対にありません」と誓い、「テレビにしかできないこと、テレビだからできることってあると信じています。全力で制作してまいります」とあいさつした。
そして、総合司会に内村を起用したことについては「圧倒的なファミリー感。番組のお父さんみたいな大黒柱として番組を支えてくれるのではないかと思って、お願いしました」と明かした。この日の会見にも、内村がMCを務める『THE突破ファイル』から突破応援団が駆けつけるなど、早くも期待通りの動きを見せていた。
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。