『24時間テレビ』SixTONES、気合十分 大声量、早口熱弁、ギャグと“絶好調”
6人組グループ・SixTONESが22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。チャリティーパートナーを務める意気込みを語った。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆芳根京子らが登場！
田中樹は「テレビ越しに見ていたので、いざチャリティーパートナーとしてやらせていただくとなった時、緊張もあったのですが、ワクワクであったり、温かい空気感を感じられたので、これをそのままテレビの向こうの皆さんにも伝えられたらなと思います」と気合十分。松村北斗は「さまざまな企画に参加させていただくのですが、会いたいけど会えていない、会いたい人を見つけることに役に立てればなと思っています」と、参加予定の企画の一部をアピールし、高地優吾（※高＝はしごだか）は、チャリティーランナーを務める星野真里にエールを送った。
一方、森本慎太郎はかなりの大音量で「僕たちSixTONESは歌って踊るアイドルグループなので、6人全員が挑戦するパフォーマンス企画も」とにっこり。コナン好きの京本大我は、チャリティーシャツの珍しさについて、早口で熱弁。田中は「信じられないぐらい声でかいんです。楽しみなんでしょうね」「すごい早口だね」と大忙しだった。
最後にはジェシーが「家族みたいなメンバーで支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」とコメント。田中は「すみません、すごい不安ですよね」とタジタジだった。
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥アナ、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）、チャリティーランナーの星野が登壇した。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆芳根京子らが登場！
田中樹は「テレビ越しに見ていたので、いざチャリティーパートナーとしてやらせていただくとなった時、緊張もあったのですが、ワクワクであったり、温かい空気感を感じられたので、これをそのままテレビの向こうの皆さんにも伝えられたらなと思います」と気合十分。松村北斗は「さまざまな企画に参加させていただくのですが、会いたいけど会えていない、会いたい人を見つけることに役に立てればなと思っています」と、参加予定の企画の一部をアピールし、高地優吾（※高＝はしごだか）は、チャリティーランナーを務める星野真里にエールを送った。
最後にはジェシーが「家族みたいなメンバーで支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」とコメント。田中は「すみません、すごい不安ですよね」とタジタジだった。
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥アナ、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）、チャリティーランナーの星野が登壇した。