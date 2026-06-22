『24時間テレビ』“突破応援団”、会見に乱入 内村光良が照れ笑い「あいつら、本番絶対やってくる」
日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日放送）の制作会見が22日、都内で行われ、“突破応援団”が乱入する事態となった。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らがチャリTシャツを着て登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。会見には、総合司会の内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が出席した。
会見冒頭のあいさつが終わると、「ちょっと待った〜」との声が。「俺たちのことを忘れるな！一同注目！我々は突破応援団だ〜！」とさけび、学ラン姿の一団が乱入した。
『THE突破ファイル』（毎週木曜 後7：00）の司会を務める内村は、番組名物の登場に「きょうはいいから！」と照れ笑い。兼近大樹（EXIT）から振られた山本浩司（タイムマシーン3号）が「内村さんが元気ないとき〜！僕たちが、その壁を、“突破微塵”にさせてもらいますよ」と甘噛みをしながら宣言。コンバットマーチでエールを送った。
内村は「こんな環境の中、頑張った彼らをたたえてください」と報道陣や関係者に呼びかけ。吉住が「朝8時から入らされております」と小言をこぼしながらも、兼近が代表して「当日はそれぞれのスケジュールが出ていませんが、やる気持ちはあります。全力で待機しております」と前のめりな思いを伝え、内村は「あいつら、本番絶対やってくる」と照れながらも期待を込めた。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らがチャリTシャツを着て登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。会見には、総合司会の内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が出席した。
『THE突破ファイル』（毎週木曜 後7：00）の司会を務める内村は、番組名物の登場に「きょうはいいから！」と照れ笑い。兼近大樹（EXIT）から振られた山本浩司（タイムマシーン3号）が「内村さんが元気ないとき〜！僕たちが、その壁を、“突破微塵”にさせてもらいますよ」と甘噛みをしながら宣言。コンバットマーチでエールを送った。
内村は「こんな環境の中、頑張った彼らをたたえてください」と報道陣や関係者に呼びかけ。吉住が「朝8時から入らされております」と小言をこぼしながらも、兼近が代表して「当日はそれぞれのスケジュールが出ていませんが、やる気持ちはあります。全力で待機しております」と前のめりな思いを伝え、内村は「あいつら、本番絶対やってくる」と照れながらも期待を込めた。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。