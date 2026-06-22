『24時間テレビ』芳根京子、天然炸裂でSixTONES＆内村光良からツッコミ 「まだ練習してないの？」
俳優・芳根京子が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。芳根は、チャリティーパートナーとして番組を盛り上げる。
【写真】チャリTシャツを着こなしたSixTONES
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
チャリティーパートナーとして、小児がんと闘う小学3年生・あかりちゃんとともにアートパフォーマンスに挑む芳根は、「見ていただいた方の心に届くような、家族の物語を精一杯描き上げたいです」と意気込みを明かした。
言える範囲でどんなパフォーマンスなのか水卜アナから聞かれ、「言えないですね。じゃあジャスチャーで！」と不思議なジェスチャーを披露。胸の前で円を描くようなジェスチャーを始めた芳根に、SixTONES・田中樹も「なんかぜんぶ言っちゃいそう」と不安げな様子。「まだ練習していなくてわからないんですけど、こんな感じです」と告白し、内村からも「え、練習していないの？」と笑いを誘った。
最後には水卜アナが、「でもここから今年の夏いっぱい一緒に練習して、当日生で見られるんですね。楽しみにしております」と結び、芳根は「頑張ります！」と華やかな笑顔をみせた。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥アナ、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）が登壇した。
【写真】チャリTシャツを着こなしたSixTONES
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、山崎育三郎、芳根、スペシャルサポーターはちゃんみな、チャリティーランナーは星野真里が務める。
言える範囲でどんなパフォーマンスなのか水卜アナから聞かれ、「言えないですね。じゃあジャスチャーで！」と不思議なジェスチャーを披露。胸の前で円を描くようなジェスチャーを始めた芳根に、SixTONES・田中樹も「なんかぜんぶ言っちゃいそう」と不安げな様子。「まだ練習していなくてわからないんですけど、こんな感じです」と告白し、内村からも「え、練習していないの？」と笑いを誘った。
最後には水卜アナが、「でもここから今年の夏いっぱい一緒に練習して、当日生で見られるんですね。楽しみにしております」と結び、芳根は「頑張ります！」と華やかな笑顔をみせた。
会見では、内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
会見には、総合司会（内村、羽鳥アナ、水卜アナ）、チャリティーパートナー（SixTONES、山崎、芳根）が登壇した。