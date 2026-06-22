日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）の制作発表会見が22日、都内の同局で行われ、天野英明総合プロデューサーらが、23年に発覚した系列局社員による寄付金着服問題について改めて謝罪した。

23年11月に「24時間テレビチャリティー委員会」の1社で鳥取県に本社を置く日本海テレビで幹部社員（当時）による寄付金着服問題が起きており、昨年の放送時も賛否が起こっていた。天野氏は「日本で唯一のチャリティー番組として、3年前にあってはならない事件があり、再発防止、信頼回復に努めてきましたが、その歩みを止めることはありません」と述べた。「1円単位までどのように支援が形になっていくのか、1年を通して責任を持ってお伝えしていきたい」とした。

また、今年はチャリティーランナーとして星野が「できた！を増やす子ども募金」と題し、子どもたちの未来のための目的別募金を実施。天野氏は「わかりやすく納得する形で行っていきたい」とした上で、「ご意見をいただくことが多い番組ですが、テレビでしかできないことがあると信じていますので、その思いを胸に全力で番組を作っていきたい」と語った。

会見には、総合司会を務める、内村光良（61）、羽鳥慎一（55）、水卜麻美（39）両アナウンサー、チャリティーランナーの星野真里（44）、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎（40）、芳根京子（29）が出席し、それぞれが意気込みを語った。