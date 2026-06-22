食欲がなくなりがちな夏に食べたい、猛暑を乗り切る「酸・辛・香」グルメに大手グルメサイトも注目しています。

【写真で見る】今年の夏のトレンド「酸・辛・香」グルメ

2026年 夏のトレンドは「酸・辛・香」！銀座には“レモンスポット”も出現

平日の夜に賑わうお店で、多くのお客さんの器の中に「レモン」が。

東京・神田にある「檸檬食堂 神田店」は、「クログチのカルパッチョ（1人前 550円）」には塩レモンソース、「大粒カキフライ（2個 750円）」の付け合わせにくし切りのレモンなど、一大産地・広島のレモンを堪能できるレモン料理の専門店です。

一番人気は、豚肉と白菜のミルフィーユ鍋に1個分のレモンを敷き詰めたレモン鍋「豚バラ肉と白菜の檸檬STAUB（2980円）」。夏の暑い日でもさっぱりと食べられる鍋です。

お客さん

「こういうあたたかいものでも、熱く感じない気がする」

「暑い夏は酸味が欲しくなる」

2026年も暑さが予想される夏。そんな中、注目のグルメトレンドが「酸・辛・香」。夏の暑さに負けない刺激で食欲を呼び覚ますとして、飲食店情報サイトを運営する「ぐるなび」が発表しているものです。

レモンの酸味は「酸・辛・香」の「酸」。

お客さん

「夏に食欲ない時にさっぱりと食べられるから、『レモン』というワードがあると、つい手に取ったり選んだりする」

レモンの酸味で、確かに食欲アップ。



そして、他にも多くの人が集まる“レモンスポット”がありました。

東京・銀座の広島県のアンテナショップ「ひろしまブランドショップTAU」にあったのは、レモン調味料専用の売り場。その数は約100種類。

お客さんがカゴにいれたのは?

50代 女性

「レモンのめんつゆ。前に一回買ったことがあって、食べてみたらとても美味しかった」

広島レモンと老舗みそ店の塩麹が使われた「幸せの黄色いめんつゆ（ 540円 夏季限定）」です。そうめんやうどんに合わせてもおいしいんだそうです。

暑い夏こそ「ピリッと辛い刺激」で食欲UP！食べた後に“爽快感”も

「酸」の次は、ピリッとした刺激が食欲を後押ししてくれる「辛」。

東京・表参道の激辛料理専門店「旨辛ダイニング赤い壺 表参道店」では、汗をかきながら、辛い料理をほおばる人たちが。

メニューは、鶏・豚・野菜を3日間煮込んだスープを唐辛子の濃縮エキスで仕上げたマーラー鍋「一色鍋（2400円 2人前〜）」に、7種類のトウガラシとクコの実やなつめなどの漢方を煮込んで作った麻婆豆腐「壺の鉄鍋麻婆豆腐ランチ（1200円）」などがあります。

暑くても、ついつい辛いモノが食べたくなるんだそうです。

お客さん

「テンション上がりますね。食べてる時も辛いし、美味しいし、熱くなって。食べ終わると爽快感がある」

「暑い時に食べるやつは、本当にまたさらに汗かいて、ちょっとリフレッシュしたというか、嫌な時に発散したい時は（辛いものを）ちょっと食べたい」

プロ直伝！夏の定番メニューに“あのスパイス”をちょい足しで激変

続いては、「香」です。

今回は、スパイス研究家の一条もんこさんにスパイスの香り引き立つ、夏にぴったりのメニューを教えてもらいました。

作ったのは、「香る！スパイシー冷やし中華」です。とても簡単でポイントは、タレに2種類のスパイスを加えることだけです。

【香る！スパイシー冷やし中華 タレの作り方】

・水…大さじ2

・鶏がらスープ顆粒…小さじ1/2

・しょうゆ…大さじ2

・酢…大さじ2

・砂糖…大さじ1

・ごま油…大さじ1

・すりごま…大さじ1

・カレー粉…大さじ1/2

・シナモン…ひとつまみ



（1）鶏がらスープ顆粒を水で溶かす

（2）しょうゆ、酢、砂糖、ごま油、すりごまを（1）に入れる

（3）カレー粉とシナモンを（2）に入れる

あとは、出来たタレを冷やし中華にかけたら完成です。

山形純菜キャスター

「最初にがっつりカレー粉の香りがくる。後からふわっと甘いシナモンの香り。全ての旨味があわさった感じ」

そして、スパイスでもう一品。カレーなどにも使われる万能スパイス「クミン」をマヨネーズにちょい足し。夏野菜きゅうりに付けてもおいしいです。

一条さんによると、クミンは、香りで食欲がアップするだけでなく、消化促進や整腸作用などの効果も期待が出来るということで、夏の体調管理の心強い味方になりそうです。

さらに、クミンは冷や奴にかけても合うんです。

山形純菜キャスター

「豆腐のまろやかさに少しスパイス感が加わるだけで、夏らしい一品になりましたね」

みなさん、2026年の夏は「酸・辛・香」のどれで元気をつけたいですか?