元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（30）が22日までに更新された夫でバレーボール男子日本代表・西田有志（26）のYouTubeチャンネルに出演。昨年誕生した第1子について語った。

2人は2022年12月に結婚を発表。昨年7月に第1子妊娠、同12月に出産したことを報告している。動画では夫、第1子、愛犬2匹と家族全員で登場し、西田家について近況を報告した。

「子供はどっちに似てる?」という質問に対し、古賀さんは「100％有志」と即答。「出産直後も有志産んだと思うくらい、顔が有志すぎて」と笑った。

西田はベビーカーに乗る我が子をあやしながら「（出産直後も）もう俺やったな」と認めつつ、「かわいそうに」とおどけた。

古賀さんは「顔は出産の時と変わってるけど、それでもやっぱり有志にそっくり」と苦笑い。一方で「古賀家側は一生懸命私に似てるところを探すみたいな。手足の長さは私なので」と自身との共通点を紹介した。すると、すかさず西田は「でも、足の指の感じは俺です。完璧に俺です」と主張するなど、ほほ笑ましいやり取りを見せていた。