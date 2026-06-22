日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）の制作発表会見が22日、都内の同局で行われ、総合司会を務める内村光良（61）、羽鳥慎一（55）、水卜麻美（39）両アナウンサーが出席した。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。長年「世界の果てまでイッテQ！」のMCとして番組や出演者というファミリーを支え続けてきた内村が、羽鳥アナ、水卜アナと強力なタッグを組む。

会見冒頭には同局系「THE突破ファイル」でおなじみの「突破応援団」らが乱入した。22年に「24時間テレビ」チャリティーランナーを務めた、お笑いコンビ、EXITの兼近大樹（35）は「突破ファミリーは、初めて総合司会を担う内村さん、『24時間テレビ』を全力で応援するぞー」と呼びかけ。この日誕生日を迎えた、タイムマシーン3号の山本浩司（47）は「内村さんが元気ないときは僕たちがその壁を"突破"みじんにさせてやりますよ」と緊張でかみながらも言い切り、全員でコンバットマーチを披露。内村は「ありがとう！」と笑顔を見せつつ「山本誕生日おめでとう！ あなたも早く結婚して家族の話を聞かせてください」と話した。

会見には出演者が一堂に会し「勢ぞろい、っていい響き。連帯感が急に出たような。とても楽しみ」と笑顔。現在、同局で多くのレギュラー番組を持つ内村は、チャリティー企画にも出演する見込み。「何かしらやってくる。全番組全家族！ ファミリーのために一肌脱ぎます！」と力強く意気込んだ。羽鳥アナは「もう泣きそうです。史上最速」と共演者を笑わせつつ、「夏にはこのメンバーが家族となって、全国の家族の話を聞き、（番組を）進めていきたい」とした。

この日は、総合司会とチャリティーパートナー全員参加の「大合奏パフォーマンス企画」がサプライズ発表された。担当楽器や演奏曲は後日発表されるが、企画について内村は「募金を呼びかけることが大前提にある番組ですが見て良かったと思える『24時間テレビ』にしたい。個のコーナーが多いので、みんなのコーナーがあるといいなと。皆さん、宿題です」と共演者らを驚かせた。この日も同席したチャリティーランナーの星野真里（44）に向けて「走る星野さんを応援しようじゃないかと。オーケストラのごとく、演奏で応援したい」と語った。

会見にはチャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎（40）、芳根京子（29）らも出席した。【加藤理沙】