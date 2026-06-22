フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２２日に放送され、北山宏光が生出演。月曜レギュラーのＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松田元太が北山とのエピソードを語った。

長い期間親交がある２人だが、松田は「正直、（北山との）距離感を難しく感じている」とまさかの告白。２人で食事をし「いい時間を過ごした」後に「また行きましょう！」とＬＩＮＥでメッセージを送ると「『また行きましょう。では』みたいに冷たくなる。ＡＩみたい」と話すと、北山は「そもそもご飯に行ってるじゃん。その距離感は近いじゃん！」と否定した。

松田が「急に男を出してきますよね」と“追撃”すると「なんか恥ずかしい感じにするなよ！」と笑顔で突っ込みつつ、「でも確かに、後輩と連絡取るときに絵文字をつけていいのかいけないのかって難しい」と悩みを吐露した。逆に、後輩相手にどうしているのか聞かれた松田は「めちゃめちゃカラフルですよ！ビックリマークいっぱいつけたりとか！」と話し、「もうちょっと優しくしてほしい」と再度アピール。「これ以上！？」と戸惑う北山に松田が「なんなら自撮りを送り合うとか！大好きなんで北山くんのこと！」とさらなる要求をすると、北山は「写真ね…」と苦笑いしつつ「全然送るよ」と折れていた。