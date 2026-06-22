CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが、発売中のグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」に登場。「バズーカ」と称されるFカップの美バストと、ダンスで鍛え上げたボディラインを披露しています。



【写真】朝日を浴びるHARUKAさん。色気が半端ないです

「旬撮GIRL」は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録した写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作の表紙は伊織もえさんが務め、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、本多もかさん、豊田ルナさんら人気グラビアタレントが集結しました。



HARUKAさんのテーマは「シングルベッドで愛が生まれる」。行きつけのスナックで偶然出会った女性との一夜を描くストーリー仕立てのグラビアです。舞台は行きつけのスナック。カラオケを歌おうとしてした時、声を掛けてきた隣の美女。カラオケで盛り上がり、深酒を楽しんだ後、眠っていたHARUKAさんがすっと起きて「このあと、どうする？」。そこから始まる大人の恋物語を表現しています。



公開されたカットでは、シングルベッドに寝そべる姿を披露。上下非対称のインナー姿では、引き締まったウエストラインと丸みを帯びたヒップ、そして飛び出るバズーカ乳を大胆に見せています。ダンスパフォーマンスで培ったしなやかなボディラインにも注目。ふっくらとした太ももや健康的な曲線美、そして圧巻のまん丸美尻が印象的です。（撮影：山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣）



【HARUKAさんプロフィル】

1996年5月2日、大阪府生まれ 2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。 最新情報は公式X（@cjd_haruka）やインスタ（@cjd_haruka）