ベルメゾンに『モアナと伝説の海』新商品が登場！ 舞台のお土産をイメージした“トートバッグ”など6種
「ベルメゾン」で展開している「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」は、6月24日（水）から、ディズニー作品『モアナと伝説の海』をテーマにした新商品を、「ベルメゾンネット」で発売する。
【写真】夏に最適なワンピや半袖シャツも！ 展開アイテム一覧
■新コレクションの第4弾
今回ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」の第4弾として発売されるのは、モアナが暮らすモトゥヌイのお土産をイメージしたアイテム全6種類。
ラインナップには、深みのあるネイビーをベースに星空を道標に進む航海のシーンをデザインした「ワンピース」や、テラコッタオレンジに伝統的な紋様と劇中の仲間たちを描いた「半袖シャツ」など、アパレル商品がそろう。
また、愛らしいプアをあしらった「トートバッグ」や、職人による手捺染を採用した「のれん」が登場。いずれも、キャラクターが主張しすぎないデザインのため、日常のファッションとして取り入れやすいアイテムとなっている。
さらに、「ベルメゾンネット」にてプレゼントキャンペーンも実施。対象期間中、ディズニー商品を7000円（税込）以上の注文＆エントリーで、抽選で300人に「モアナと伝説の海のアクリルフォトスタンド（非売品）」が当たる。
なお、「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」はディズニー作品の魅力的な舞台に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から生まれたシリーズ。第4弾以降は、第5弾の『リメンバー・ミー』や第6弾『ヘラクレス』を展開予定だ。
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■新コレクションの第4弾
今回ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」の第4弾として発売されるのは、モアナが暮らすモトゥヌイのお土産をイメージしたアイテム全6種類。
また、愛らしいプアをあしらった「トートバッグ」や、職人による手捺染を採用した「のれん」が登場。いずれも、キャラクターが主張しすぎないデザインのため、日常のファッションとして取り入れやすいアイテムとなっている。
さらに、「ベルメゾンネット」にてプレゼントキャンペーンも実施。対象期間中、ディズニー商品を7000円（税込）以上の注文＆エントリーで、抽選で300人に「モアナと伝説の海のアクリルフォトスタンド（非売品）」が当たる。
なお、「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」はディズニー作品の魅力的な舞台に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から生まれたシリーズ。第4弾以降は、第5弾の『リメンバー・ミー』や第6弾『ヘラクレス』を展開予定だ。