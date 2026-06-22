奥智哉、杢代和人のビジュアル絶賛「いつ見ても横顔がきれい」【君は夏のなか】
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が22日、都内で行われたW主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）記者会見に出席。お互いを褒め合う場面があった。
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奥と杢代は今回が3回目の共演。杢代の好きなところを聞かれると、奥は「気配り屋さんなところ。細かいところにすぐ気付きます。周りをしっかり見て現場の空気を温かくしてくれる。本当に大人びてて。さすが」と次々に回答。さらに奥は「あとはこの横顔ですかね。劇中でも横顔を眺めているシーンが多いんですけど、いつ見ても横顔がきれい」と杢代の横顔を絶賛した。杢代は「本当に嬉しいです。そこ褒められるの一番うれしい。顔を褒められるの一番嬉しい」とご機嫌だった。その後、奥が「スーパーイケメン」と褒め続けると、杢代は「言い過ぎって！もういいよ！」とツッコんでいた。
杢代は奥の好きなところを「素直で正直でピュア。あとは些細なことなんですけど、ごはんをきれいに食べます」と答え「あとは、名前をすごく覚えてるんですよ。現場のスタッフさんやカメラマンさん、全員の名前を把握しているところもすごく素敵」としみじみ。また、「ピュアなところもあるんですけど、すごく芯が通っていて。自分がしたくない、曲げたくない、と思ったところは曲げない意志があるところ。とても素敵です」と続け「あと、僕もたくさんその横顔を見てきたんですけど、いい横顔してますね」と横顔を褒め返していた。（modelpress編集部）
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◆奥智哉、杢代和人の横顔絶賛
奥と杢代は今回が3回目の共演。杢代の好きなところを聞かれると、奥は「気配り屋さんなところ。細かいところにすぐ気付きます。周りをしっかり見て現場の空気を温かくしてくれる。本当に大人びてて。さすが」と次々に回答。さらに奥は「あとはこの横顔ですかね。劇中でも横顔を眺めているシーンが多いんですけど、いつ見ても横顔がきれい」と杢代の横顔を絶賛した。杢代は「本当に嬉しいです。そこ褒められるの一番うれしい。顔を褒められるの一番嬉しい」とご機嫌だった。その後、奥が「スーパーイケメン」と褒め続けると、杢代は「言い過ぎって！もういいよ！」とツッコんでいた。
◆杢代和人、奥智哉の横顔褒め返す
杢代は奥の好きなところを「素直で正直でピュア。あとは些細なことなんですけど、ごはんをきれいに食べます」と答え「あとは、名前をすごく覚えてるんですよ。現場のスタッフさんやカメラマンさん、全員の名前を把握しているところもすごく素敵」としみじみ。また、「ピュアなところもあるんですけど、すごく芯が通っていて。自分がしたくない、曲げたくない、と思ったところは曲げない意志があるところ。とても素敵です」と続け「あと、僕もたくさんその横顔を見てきたんですけど、いい横顔してますね」と横顔を褒め返していた。（modelpress編集部）
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